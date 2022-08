La madre de Gustavo advierte desinteligencias en la búsqueda de su hijo: “Ni siquiera peritaron el celular”

Han pasado seis días desde la desaparición de Gustavo Muñoz, el joven que reside en Tierra de Sueños 3 y había viajado el martes por la noche a Rosario para ensayar con su banda. La última conexión de su celular fue en la zona de Balcarce y el río, donde un amigo y su hermanastro encontraron su celular y la mochila. A casi una semana de la última comunicación, Alicia, la madre del joven, advierte desinteligencias en la búsqueda de su hijo.

“Ni siquiera peritaron el celular y recién hoy están teniendo acceso a las cámaras, una de las cuales es de la Municipalidad y todavía no nos dieron acceso”, manifestó en la reunión que mantuvo con la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, este lunes en el Concejo de Rosario. “¿Están buscando a mi hijo como corresponde? No hay una comunicación fluida entre quienes realizan la búsqueda”, apuntó.

Alicia señaló que brindó todo lo necesario y lo que tiene para la investigación, “hasta la información más íntima de la relación con mi hijo”. Además, expresó que desde la barranca ve a Prefectura navegando, pero que hasta el momento no le especificaron sobre qué zona trabajan. “Quiero que me den información en el momento, que me mantengan informada más allá de que no encontraron nada. Es una locura que se muevan tan lento y sin comunicación”, solicitó.

En diálogo con El Roldanense, Alicia mostró su preocupación por la falta de respuestas. “Tienen información cruzada. Les di todo lo que tengo, hasta la ubicación. Nunca quise interferir. Mandaron a Prefectura, bien, pero ¿qué sucede con las cámaras?. Estoy dando horarios de dónde estuvo y cuándo se apagó la señal del celular”, manifestó. Desde la comisión le aseguraron que abogarán por una mayor premura en la búsqueda y que pedirán las cámaras del municipio.