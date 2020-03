La Musiquita, un espacio para crecer con la música

La Musiquita es un espacio dedicado a la educación musical desde los primeros meses de vida basada en el Método Suzuki por lo que la participación de los padres es fundamental.

Durante las clases los alumnos viven variadas e interesantes propuestas para descubrir la música a través del cuerpo, la voz e instrumentos musicales.

Es el primer instituto de música de la ciudad de Rosario que se enfoca principalmente en la primera infancia y está ubicado en Montevideo 653. Nuestro objetivo es brindar a los niños, junto a sus familias, la música como una herramienta muy valiosa para su formación integral.

“Numerosas familias pasan anualmente por nuestra institución, conformando una matrícula de unos 170 alumnos. Aun así, gracias a los grupos reducidos, se mantiene la calidez y el trato personalizado que tuvo desde su inicio”, aseguró Cecilia Zecca, directora de La Musiquita.

El nuevo espacio está especialmente preparado para las edades tempranas con las que trabajamos, con un lugar exclusivo para el cambiado de pañales, amplios espacios comunes para dejar cochecitos y bicicletas, y un hermoso patio. Cuenta con dos salones para las clases grupales y uno para las individuales, todos ellos climatizados y equipados con todos los elementos e instrumentos para desarrollar las actividades.

Las clases de Educación Musical Temprana son semanales y son para bebés y niños y niñas de 0 a 3 años. Desarrolla el potencial musical que todos los niños y niñas traen al nacer. Las clases son muy dinámicas, con gran variedad de actividades. Hay diferentes momentos, en los que la vivencia musical se centra en la voz, el cuerpo o los instrumentos. Trabajamos con edades integradas. Como dice Suzuki «los niños aprenden de otros niños». En esa diversidad se respetan los procesos, y cada uno aprende a su tiempo y a su modo. Las clases son una vez por semana y su duración es de 50-60 minutos. Estas clases también se dictan en la ciudad de Funes, en Sarmiento 1272, y en la zona norte de Rosario, con dirección a confirmar.

“Es emocionante ver cómo cada vez más familias se suman a nuestras propuestas, participan de las clases y se involucran en los procesos de aprendizaje de sus niños y niñas. De manera sensible y comprometida, comparten una hora semanal donde el teléfono y las preocupaciones cotidianas quedan al margen y se pueden vincular un cien por ciento con su niño o niña, desde la música y el afecto”, agregó Cecilia.

Para que quienes no nos conocen o quieren conocernos mejor, vamos a realizar el martes 10 de marzo a las 19 horas una reunión informativa en Sarmiento 1272, Funes, sobre las actividades de La Musiquita. Están invitadas todas las familias que quieran saber en detalle de que se tratan nuestras clases y como trabajamos basándonos en el

método Susuki. Ya realizamos una reunión similar en Rosario en nuestra casa central.

Las otras propuestas que se pueden encontrar en La Musiquita son:

Suzuki Early Childhood Education: Para bebés, niñas y niños de 0 a 3 años. En el programa SECE, el repertorio de rimas y canciones está en inglés, promoviendo así la familiarización temprana con una segunda lengua, en forma lúdica y natural. Se proporcionarán los audios de las canciones para escucharlas en casa, las letras y un manual para los padres. No es necesario saber música, ni inglés. HORARIO: Jueves 18 horas.

Grupo Vocal Instrumental: Para niños y niñas a partir de los 4 años aproximadamente, que ya hayan transitado la instancia de Educación Musical Temprana, que no hayan decidido seguir un instrumento en particular, o como complemento de la clase de instrumento. Una propuestapara seguir haciendo música en familia, desarrollando nuevas y mayores habilidades. Se alternará la actividad coral con la instrumental, y también habrá momentos de juego y movimiento. Duración aproximada: 50-60 minutos. HORARIOS: Miércoles 19 horas, jueves 19 horas y Viernes 19 hs.

Flauta Traversa-Guitarra con el método Suzuki: Para niños y niñas de 4-5 años de edad en adelante. Se enseña en forma personalizada, según las necesidades de cada nivel y edad. En esta etapa la familia sigue acompañando y es la persona adulta a cargo quien guiará la práctica en la casa. Habrá también encuentros grupales, con frecuencia a determinar. Contamos con flautas traversas de cabeza curva, que se adaptan al tamaño de los niños y niñas, para prestar a las familias que elijan este instrumento.

Musiquita Personalizada: Clases individuales para niños y niñas de 4 años en adelante cuyas familias prefieran no comenzar aún con un instrumento en particular. Cada encuentro se adapta a las necesidades de cada niño/a en particular, pudiendo predominar la expresión vocal, corporal o instrumental, según sus preferencias. Tienen la posibilidad de hacer una exploración lúdica con instrumentos como la guitarra, el violín, flautas, dulce y traversa, teclado y percusiones, entre otros. El aprendizaje se realiza paso a paso, respetando el ritmo de cada niño/a, que será valorado/a y elogiado/a por sus esfuerzos. Esta actividad requiere una entrevista previa.

A todas estas propuestas se suman las actividades anuales como la Mateada con guitarreada, una jornada abierta al público en la que participan todos los grupos y familias. Se comparten canciones y juegos junto a familiares y amigos. También realizamos una muestra de fin de año, una iniciativa amena y dinámica donde los niños y niñas disfrutan tanto de participar como de observar lo que exponen los otros.

“Desde el año pasado brindamos también el seminario para docentes La educación musical en la primera infancia. Pronto publicaremos una nueva fecha del mismo. El año pasado fui invitada a dar una charla sobre el tema en el 1º Profesorado de Música del Instituto Provincial Superior Carlos Guastavino”, adelantó Zecca.

“Además, recientemente La Musiquita fue aprobada como institución miembro de la Asociación Suzuki de las Américas, lo que nos habilita a organizar cursos dictados por profesores certificados por dicha asociación. Esto nos posibilitó invitar a la profesora Diana Chagalj (La Plata), quien estará en el mes de agosto dictando el curso Introducción a la Filosofía Suzuki, destinado a docentes, músicos, músicas y público general interesado este método”, concluyó Cecilia.

La Musiquita está integrada por Cecilia Zecca, directora, fundadora y docente del instituto, Lucía Rougier, Pilar Morchio, Valentina Andreo y Emiliano Alarcón, quienes están al frente de las clases.