La oposición va a apelar la asamblea de Coprol: “Estuvo todo viciado de irregularidades”

La asamblea del pasado miércoles en la que se eligió nuevo presidente en Coprol, dejó algo de tela para cortar. “Estuvo todo viciado de irregularidades”, denuncian desde la oposición y avisaron que el lunes harán una apelación ante la Dirección de Cooperativas provincial y ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

El que lleva la voz cantante es Octavio Peralta, quien iba a ser el candidato a presidente y que finalmente a pocas horas de llevarse a cabo el acto, su espacio decidió declinar la lista. ¿Los motivos?: “El martes a la noche tuvimos reunión con los allegados y los que estaban en la lista, donde había personas muy conocidas y con prestigio en la ciudad y después de haber tomado nota de cómo se estaba desenvolviendo la entrega de certificados para participar de la asamblea, se resolvió no presentar la lista porque sino se iba a convalidar un proceso que fue sumamente irregular como mínimo”, señaló.

“Otro hecho que nos llevó a tomar esa decisión fue que el lunes al mediodía apareció en la cooperativa una nota sin membrete de Coprol firmada por el presidente donde decía cómo se iba a desarrollar el proceso electoral y las instrucciones que las listas deberían cumplir. Una de esas instrucciones era que las listas debían presentarse entre 12.30hs y 13.30hs del miércoles y una Junta Electoral iba a resolver antes de las 15hs si había elementos para plantear una objeción a los candidatos, y eso se resolvería en la Asamblea, una cuestión inéditamente irregular”, agregó Peralta.

Según advirtió, dicha Junta Electoral se debería haber constituido con ocho días de anticipación y no cuatro horas antes. “Todo el consejo de administración tiene el mandato vencido, el sindico debería haber manejado la situación, pero no hubo síndico”, sumó.

Asimismo, otra de las objeciones que plantea Peralta es que tampoco dejaron entrar a una escribana que él y su grupo habían llevado, aunque sí adentro había otra profesional que había sido convocada por el Consejo de Administración, así como también un abogado, con el cual mantuvo una acalorada discusión.

“Todas estas cosas deberían haber constado en el acta. Pero cuando pido la palabra para plantear las objeciones que teníamos, no sólo que no me dan la palabra sino que directamente nos dijeron que no teníamos derecho a hablar. Pusieron a votación los balances, el abogado contabilizó 115 votos a favor y se aprobaron. Después el Consejo nombró al candidato a presidente sin nombrar a otros integrantes de la lista, los votaron y se terminó la asamblea”, expuso Peralta en diálogo con El Roldanense.

“Vamos a ir al Inaes y a Cooperativas a plantear todo esto, vamos a informar en detalle todo y tendrán que resolver”, finalizó al tiempo que celebró que por primera vez en mucho tiempo haya habido una asamblea en la cooperativa con oposición y oficialismo.