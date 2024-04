La Provincia sale a rematar autos y motos de alta gama que le decomisó a los narcos

El próximo 25 de abril el Gobierno provincial realizará la primera subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) de la gestión. Será en Rosario, e irán a remate 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección.

Los bienes a rematar tendrán como valor base entre un 40 % y un 60 % del valor de mercado. Cabe recordar que a los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlo.

El jueves 11 de abril se abrirá una inscripción online a través de la web de la provincia. Completar dicho requisito será obligatorio para quienes deseen participar del remate, ya que se realizará un cruzamiento de datos sobre antecedentes penales y para verificar que los interesados no tengan vínculos con organizaciones criminales.

En el sitio estarán publicados todos los lotes a subastar. El link, que estará activo a partir de hora 0 del 11 de abril es www.santafe.gov.ar/subasta. El período de inscripción será hasta la medianoche del domingo 21 de abril.

Convenio con Colegios de Martilleros

Para la realización de la subasta se realizó un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Mediante la rúbrica los profesionales prestarán colaboración con el desarrollo de los remates de los bienes decomisados a diferentes organizaciones criminales a través de la Aprad. En los próximos días se estará realizando el sorteo de los martilleros que van a intervenir en la subasta

Sobre la Aprad

La APRAD es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.