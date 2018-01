La roldanense de apenas 12 años que quiere convertirse en la nueva youtuber Abrió su propio canal y tiene más de 500 suscriptores. Se especializa en diferentes juegos y edita sus propios videos.

Julia Álvarez tiene apenas 12 años y más de 500 suscriptores en su propio canal de Youtube, cuyos videos edita ella misma gracias a las clases que le dio su propio hermano.

“Hola tengo 12 y tengo un canal en Youtube con 560 suscriptores me gustaría que lo pusieran en la página”, contó la propia Julia con un mensaje a El Roldanense y su deseo se cumplió.

“Juego Roblox, un juego en el que podes crear tu propio juego, PES 2018 –que es de fútbol–, y otra variedad de juegos”, describió la niña y sumó que es una tarea que viene encarando desde hace un año.

“Subo dos videos a la semana, los grabo en mi casa porque mi hermano me enseñó a editar. Se me ocurrió crear un canal por Hola, Soy Germán, un youtuber chileno”, comentó Julia que a la hora de pensar en el mundo virtual, sueña en grande.

“Lo que mas me gusta es poder demostrar lo que hago, no me pongo limite de suscriptores. Sinceramente amo lo que hago”, aseguró.