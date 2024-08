Una roldanense denuncia que debe pagar $1 M para operar al hijo porque Iapos no le cubre la anestesia

Analia Carranza es una vecina de la ciudad que días atrás tuvo que operar de urgencia a su hijo Elias, de seis años, y denuncia que al momento de tener que ingresar al menor al quirófano se entera que su obra social, Iapos, no brindaba el servicio de cobertura de anestesia .Desesperada por la situación, pide que le den una respuesta porque ahora debe volver a intervenirlo y no cuenta con el dinero que le piden.

‘‘El pasado 15 de julio y producto de un infortunio a mi hijo (Elias) de seis años lo tuvimos que intervenir quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de Niños de Rosario y fue ese día que empezó para nosotros la película de terror’’, expresó Analia en diálogo con El Roldanense.

‘‘Elias estaba jugando en un inflable y producto de una mala caída se fracturó el codo. En ese momento de desesperación lo llevamos al al Sanatorio de Niños de Rosario y luego de ser atendido nos informan que debían operarlo, pero lo peor estaba por venir porque diez minutos antes de la operación y de entrar al quirófano se presenta el anestesiólogo y nos informa que el servicio de Iapos estaba cortado y no autorizaba la anestesia, por consecuencia para operarlo debíamos pagar $470.00 de manera particular’’, detalló la mujer.

‘‘Al no tener el dinero tuve que firmar un pagaré en donde figura que tengo tiempo para abonarlo hasta el mes de septiembre. Ante la desesperación y la falta de recursos, lo firmé’’, sostuvo y agregó: ‘‘Luego de que saliera bien la operación realicé el reclamo a la obra social y ellos me informan que los anestesiólogos no quieren ceder con el importe que les paga Iapos’’.

‘‘El próximo 13 de agosto tenemos que volver a operar a Elias para sacarle el clavo que tiene para que no se le infecte, y la situación de cara a la operación se repite, porque debo tener cerca de $500.000 para volver a abonar la anestesia nuevamente. Luego de 25 días y sin respuesta desde la obra social, la incertidumbre es agobiante y además sumado a que lo tengo que volver a operar y no tengo el dinero para poder afrontar esta emergencia, que en total es de $1.000.000’’.

‘‘Siento que mi obra social está estafando a las personas porque nos descuenta todos los meses y al momento de querer usarla aparecen estas cosas que nadie te informa. Necesito una respuesta urgente’’, cerró.