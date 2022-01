La roldanense que dejó atrás un trabajo de casi dos décadas y abrió su propio espacio de yoga

Toda historia tiene un mojón, un momento que actúa como punto de inflexión entre el pasado y el camino a seguir. En el caso de Sabina, ese instante fue cuando decidió mirar en su interior y comenzar con un camino espiritual llamado “Sagrada Tradición Andina”. Como ella misma cuenta, esa búsqueda intrínseca fue precisamente la bisagra entre su zona de confort y ese algo más que empezaba a descubrir, y fue el primer paso para abrir Espacio Chakana, el lugar al que dedica su tiempo desde 2019, después de decir adiós a un trabajo de casi dos décadas. Un volver a empezar.

“La disciplina principal es el yoga, es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y el camino en el que venimos trabajando”, destaca Sabina, quien trabaja junto a otras cuatro profesionales, a El Roldanense. “Abarcamos desde el yoga prenatal, post natal, yoga infantil (con la profe Rocío) y para adultos (con la profe Betina), de lunes a sábados”, profundiza. El lugar tiene, además, un gabinete que se alquila para que funcione otro consultorio y una tienda de fragancias y aromas al alcance de quien se acerca. “Es un taller abierto a toda la comunidad”, amplía.

En un principio, Sabina gestionaba sola el espacio, pero en los tres años desde que comenzó, conoció a otros profesionales a los que abrió sus puertas e integró en lo que hoy es la familia Chakana. “Ha sido un aprendizaje para mí, dado que al principio quería estar encima de todo y luego pude conocer a las personas que se fueron sumando y confiar en su trabajo. Por suerte, se acerca mucha gente”, cuenta ella, y enfatiza que el yoga no es una actividad física, sino “una disciplina integral donde trabajamos la tríada cuerpo, alma y mente con la seriedad que se merece”.

Chakana, explica Sabina, es uno de los símbolos del camino espiritual que en su momento empezó y significa “puente”, la unión entre el cielo y la tierra. “Este es un espacio gestado desde el amor. Se trata de un proyecto hecho con muchas ganas, mucho deseo y voluntad. Parí este lugar y, como un niño, lo cuido un montón”, cuenta. “Si hay algo que lo resume, es el ejercicio de la voluntad, la entrega y el amor. De a poquito, los frutos aparecen. Obviamente, esto no lo hice sola”, suma, e introduce a su compañera Ofelia en el diálogo.

Los talleres de preparto están a cargo de Ofelia desde que tomó la decisión de dejar Rosario y echar raíces en Roldán, adonde se mudó hace cinco años. Es profesora de yoga, puericultora y doula, es decir, acompaña a las mujeres en los procesos de gestación, parto y post parto. Y lo hace desde hace más de 15 años. “Es una disciplina que cada día se conoce más. Nuestra idea fue traer esta propuesta, dado que teníamos muchas mamás de aquí que viajaban a Rosario”, narra, y agrega que brinda el taller de la mano de su compañera Magda.

Desde el yoga, Ofelia se abocó a la maternidad. “Doy yoga prenatal, de hecho hay muchas mamás que arrancan el taller con sus parejas. Después, está la propuesta del post natal, en la que vienen a compartir con sus bebés y otras mamás”, destaca. Además, hace referencia a la intención principal: “El elemento más rico es encontrarse en tribu. Se arman círculos de mujeres en donde se comparten estos procesos que son tan transformadores”. Asimismo, subraya que muchas mujeres llegan a Espacio Chakana para quedarse un buen tiempo.

“Por lo general, aconsejamos a las mamás que lo comiencen a la semana 30, para que no les quede muy lejos la fecha probable de parto”, explica Ofelia sobre el taller, que tiene una duración de dos meses y ocho encuentros. “Está muy abocado a compartir, escuchar, y es muy personalizado. Los grupos son reducidos, para que podamos abordar miedos y dudas, que hay muchas que son comunes y otras muy particulares de cada mamá o pareja”, asegura. “Buscamos que la mujer llegue al momento del parto sin miedo, creemos que esa es la fórmula para que disfruten de la experiencia”.

Así como Ofelia dice que cuida mucho este espacio y “lo atesoro un montón porque me encanta”, Sabina alienta a los roldanenses y personas de otras localidades a animarse a comenzar con esta actividad. “Por ahí, lo primero que se piensa es ‘no puedo hacer yoga porque no soy flexible’, ‘porque tengo tantos años’, ‘porque soy varón’, y hay muchos prejuicios”, razona. “Queremos que no se queden con la duda, ya que es una disciplina maravillosa e integral: cuerpo, mente y espíritu”, añade, y aduce: “El yoga es una gran herramienta de sanación, más en estos momentos”.

