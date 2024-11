La roldanense que es figura clave en la entrega de los premios a creadores digitales de la provincia

Habituada a transmitir sus conocimientos y consejos sobre plantas en su cuenta de Instagram @roxytips, Roxana Wolojviansky decidió escalar un nuevo peldaño dentro de su experiencia online. Este año comenzó a transmitir por streaming y viró su contenido, ya que no solo habla de botánica sino que también intenta mostrar la cultura santafesina con los referentes más importantes. En ese contexto, a fines de noviembre será una de las jurados en los premios Vorly, los galardones que buscan distinguir a comunicadores digitales.

Es que, tal como dice Roxy, ya no se dice influencers, sino que estas personalidades que acaparan tantos seguidores en las redes son conocidos ahora como creadores o comunicadores digitales. La iniciativa de brindar los premios surgió en una charla que mantuvo con Mati Cocina, quien cuenta más de seis millones de followers entre todas sus redes, y Marisa Canina, dueña de Onda Streaming en Santa Fe y Vorly Streaming en Rosario. Días antes, se habían entregado reconocimientos del mismo tipo en Buenos Aires.

“Esas distinciones quedaron en Capital Federal ya que, como se dice habitualmente, Dios atiende en Buenos Aires. Ahora, a Dios lo trajimos acá, para que atienda en la bota santafesina”, describió en diálogo con El Roldanense sobre el evento que se realizará el próximo 29 de noviembre en ATE Casa España, Santa Fe, a las 20 horas. Nacida en Santo Tomé, vivió más de 40 años en Rosario y hace poco tiempo se asentó en el barrio Tierra de Sueños 3, en Roldán, un lugar al que siente como propio y donde construyó su nuevo hogar.

La pregunta surgió de manera natural entre los tres. ¿Por qué no premiar a los creadores de la provincia? “Soy parte de la organización. Ya tenemos jurado y empezamos a interactuar con nuestros seguidores. Tiramos ideas y les consultamos a quiénes nominarían”, relató. Así, apareció una gran cantidad de nombres con muchas personas a los que no conocían. “Es increíble la cantidad de comunicadores que existen. Y no solo es destacable la cantidad de seguidores, sino la forma y calidad con la que transmiten”, aseguró.

Hay ternas de hasta siete u ocho postulantes en los 34 rubros, entre ellos chefs, reciclaje de muebles, sustentabilidad como moda circular, plantas y flores, pastelería, canales de streaming y youtubers. Incluso, habrá menciones especiales, como la que se llevará una soprano que actualmente vive en España. “Igualmente, no valoramos su talento como soprano, sino cómo lo transmite en las redes. Influye la cantidad de usuarios que la siguen, pero también su interacción en comunidad, si tiene muchos comentarios, la calidad de imagen y si es contenido de valor”, contó.

“Estos premios significan un montón de cosas para mí. En primer lugar, una emoción muy grande. Me llena de orgullo. Sobre todo, de esta manera podemos mostrar que Santa Fe, nuestra querida bota, es parte de Argentina”, valoró Roxy, antes de destacar la labor de quienes hacen contenido digital. “Recién ahora se comprende que esto es un trabajo, no un pasatiempo. Editar un video lleva aproximadamente cinco o seis horas, y se le suma el tiempo de pensarlo para que nos guste a nosotros y veamos de qué manera llevarlo al público”, argumentó.

De la mano con los premios Vorly, Roxana produce contenido de calidad en su streaming. “Se vienen videos nuevos. Estuve casi una jornada entera con Los Palmeras, desayuné y almorcé junto a la banda, fui a la casa de Marcos Camino, me probé todos los sacos y camisas de su historia, mostré los libros y los CDs. Fue un día hermoso”, destacó. Algo similar hizo con La Contra, otra banda de renombre en la provincia. “Quiero mostrar ese folclore santafesino: la cumbia, el chamamé y la cerveza”, manifestó.

*Podes ver las diferentes categorías y los nominados en @vorlystreaming.