La batalla del movimiento: es roldanense y ganó un torneo de campeones de breaking dance en San Luis

Ariana Castillo es roldanense, tiene 15 años y es bailarina de breaking dance. El pasado fin de semana la competidora participó de un torneo de campeones en San Luis y se trajo el primer puesto.

“Desde los siete años me dedico al break dance, no solamente como bailarina sino que además también acompaño a mi papa Marcos en las clases que dictamos en el SUM de la Estación y siempre para poder crecer busco participar de las diferentes competencias y torneos que se desarrollan”, comenzó relatando la juvenil bailarina en diálogo con El Roldanense.

“El pasado fin de semana con mucho esfuerzo logré participar del torneo de campeones (top ocho) Infinity Cypher que se disputó en el polideportivo de Potrero de Funes en San Luis, y gracias a dios logré quedarme con el primer puesto y eso me llena de felicidad”, sostuvo y agregó: “Participaron competidores de Buenos Aires, Mendoza y San Luis, entre otros, y más allá del premio que obtuve me quedo con la experiencia vivida que me prepara para el futuro”.

“Haber conseguido este logro es de las cosas más importantes de mi vida, porque me entrené mucho en la previa e hice un esfuerzo muy grande y por suerte terminó de la mejor manera”, contó.

Respecto a lo que viene en su carrera, señaló: “El año en competencia particulares ya está completo, desde ahora hasta diciembre quedan los diferentes cierre de los talleres que damos junto a mi papá, en donde tenemos a cargo a 50 niños y niñas”.