La Scaloneta en la piel: tatuadores de Roldán no tienen más turnos

El furor por la Selección Argentina atraviesa su momento más fuerte y muchos roldanenses quieren dejarlo grabado en la piel. En la ciudad, tras el triunfo del domingo llovieron los pedidos de turnos para hacerse tatuajes.

“Apenas terminó la final del mundo, varias personas se comunicaron para reservar un turno, mi celular empezó a explotar de mensajes para poder tatuarse algo relacionado a la Scaloneta”, relató a El Roldanense Julián, uno de los tatuadores de la ciudad.

“Muchos de los pedidos de turnos son para hacerse la Copa del Mundo con las tres estrellas, otros me pidieron la famosa carta con el cinco de copas y otros tantos querían algo relacionado con el 11 de Di Maria o algo de Leo Messi”, detalló el profesional.

“Los tamaños de los tatoo que yo trabajo son de tamaño mediano a chico, porque me largué de forma independiente a tatuar desde hace casi dos años y voy paso a paso sin saltear etapas, con eso quiero decir que también tuve que rechazar muchos trabajos súper realistas que me encantaría hacerlos pero todavía no es el momento”, aclaró.

Para Julián, la Copa del Mundo también encierra una anécdota relacionada con su trabajo: ‘‘En el momento que Francia nos empata 2 a 2, a mis amigos que estaban conmigo mirando el partido les prometí que si ganábamos la copa, les regalaba un tatuaje a cada uno con algo relacionado a la Selección, así que en el corto tiempo tengo que empezar a cumplir esa promesa y hacerles el tatuaje que ellos quieran’’, recordó.

“Mis tatuajes varían según las elecciones de las personas pueden ser a color o tradicional, en la mayoría de los pedidos referidos al mundial son todos en color negro y algunos tienen un poquito de color celeste. Algunos se tatuaron el numero de camisetas y nombre de algunos jugadores, como por ejemplo el del Dibu Martinez, otros la bandera de nuestro país también el logo de la AFA con la tercera estrella”, comentó sobre lo más pedido.

“Hasta principios de enero no tengo turnos disponibles, tengo todo completo. Los turnos los tomo vía Instagram @julian_rey.tattoo o también al whatsapp 3412294687, más allá de lo que la personas se quieren tatuar, me gusta realizar un diseño propio y darle un estilo en particular”, cerró.