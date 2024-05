La Semana del Parto Respetado se celebrará por primera vez en Roldán con charlas, música y talleres

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la agrupación roldanense Membyra, el Samco de la ciudad y la secretarías municipales de Cultura y Salud organizan dos eventos abiertos y gratuitos para concientizar y acompañar a mujeres y personas gestantes. El primero de ellos es una charla informativa que tendrá lugar el martes 14/05 a las 10 horas en el Samco. El domingo 19, en tanto, habrá una jornada especial con disertaciones, show musical, feria y entretenimientos en la Casa de la Cultura.

“En el 2023 se aprobó una ordenanza para celebrar en nuestra ciudad esta semana, al igual que en el resto del mundo”, expresó Ofelia López, integrante de Membyra, en charla con El Roldanense. La organización de la que es parte está presente en Roldán desde el 2017. “Acompañamos a las mujeres y sus familias en los trabajos de parto. También, si así lo necesitan, en el nacimiento de sus bebés. Ofrecemos talleres y charlas abiertas para estar a su lado en el puerperio y la lactancia”, añadió.

Será la primera vez que se conmemore la Semana del Parto Respetado en Roldán. La charla del martes tendrá como lema “Las mujeres y personas gestantes deciden”. Cinco días más tarde, la calle López se cortará al tránsito exclusivamente para este evento. “Desde las 15 se desplegará una feria y habrá entretenimientos, juegos y payasos para los niños y familias. Cantará el grupo de ensamble Tupá Warmi y, a las 17, se presentará el libro de la escritora roldanense María Gracia Villanueva Sillato, que expone relatos de nacimientos”, contó López.

Precisamente, la autora de la obra manifestó su gratitud por presentar “Tejiendo Amor y Poder”, la obra que fue recientemente publicada. “Tendré el placer de compartir el libro en nuestra localidad para que pueda llegar a más mujeres de Roldán que lo estén necesitando. Quiero que conozcan este material y conecten con su espíritu expansivo de reconexión con la confianza”, esgrimió Villanueva. Durante la exposición, se compartirán fragmentos de los relatos que exponen sus páginas, algunos de ellos narrados en primera persona.

En representación del Samco, la ex concejal Maira Leiva está inmersa en la organización de ambas jornadas. Desde su banca, presentó a fines de 2022 la ordenanza para la celebración del Parto Respetado. De hecho, esa semana fue declarada de interés municipal ese año y al siguiente. “Conocí Membyra, ellas son quienes me enseñan sobre el parto respetado. Yo venía de muchos años de militancia pero, a partir de charlar con ellas, me di cuenta de la desinformación que tenía sobre el tema y lo vulnerada que había sido en mis partos”, detalló.

“En diciembre de 2023, antes de terminar mi mandato, logramos la aprobación de la ordenanza, que indica que se debe celebrar todos los años sin importar el color político que esté en la intendencia y en el Concejo”, describió Leiva, quien mostró su firme postura sobre el tema en cuestión. “Cuando hablo de celebrar no me refiero a una fiesta, sino a realizar actividades con el auspicio de la Municipalidad para seguir informando, ayudando y acompañando a mujeres en sus embarazos, partos, puerperios, incluso en duelos”, precisó.