“La UCR votó la reducción de 50% en sueldos de diputados y aprobó recursos extraordinarios”

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en la sesión de este lunes votó la reducción de los sueldos en un 50% por tres meses, y dio sanción al fondo especial de 15 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia del coronavirus y las consecuencias conexas. Asímismo, en un gesto de colaboración y pidiendo que el gobierno arranque, el Frente Progresista no ejerció la mayoría con la que cuenta, y se abstuvo de votar la ley de necesidad pública. El bloque en su conjunto coincidió en señalar que “el gobierno provincial tiene todo lo que pedía, y es momento de dejar de lado los agravios y las excusas y ponerse a gobernar”.

Por su parte la diputada Silvana Di Stefano estimó: “La Provincia tiene un disponible de casi 16 mil millones de pesos, un presupuesto anual de mas de 400 mil millones, endeudamiento por mas 50 mil millones en pesos y mas de 5 millones en dólares, 8 hospitales como no los tienen en ninguna otra provincia. Las herramientas están, siempre estuvieron, es hora que se pongan a gobernar, no tienen excusas. Ya no se lo piden los santafesinos y santafesinas; se lo pide la historia. Esperemos que están a la altura”, enfatizó la legisladora de Roldán.

Finalizada la sesión, los legisladores radicales indicaron: “Son momentos de unidad en los que nadie debe dejar de hacer su parte para enfrentar la pandemia todos juntos. No debe haber dudas y cada uno debe hacer su aporte, por eso es que hemos resuelto reducir el 50% de nuestro sueldo durante 3 meses y que se destine a la lucha contra el coronavirus”.

En ese marco aseguraron: “El gobierno de Perotti tiene todos los instrumentos legales, incluso tendrá poderes que jamás tuvo otro gobierno en democracia. Superpoderes, a la que una fuerza democrática como la UCR jamás votó ni votará. La abstención que planteamos es una apelación a la confluencia en tiempos difíciles, no ejercimos la mayoría con la que cuenta el Frente como un gesto de colaboración”

“Asimismo, debemos señalar que la ley de necesidad pública emergencia utilizaron los métodos de la difamación y el agravio a quienes ponemos límites al manejo discrecional de los recursos. Sin embargo, tomamos la decisión de buscar la unidad en tiempos difíciles donde la sociedad necesita respuestas”, sumaron.

Finalmente señalaron: “El gobierno provincial tiene todos los recursos e instrumentos que le pidió a esta Legislatura donde el Frente tiene mayoría en la Cámara de Diputados. No tienen más excusas, tienen que gobernar. Como sociedad tenemos un desafío enorme que enfrentar, como es la pandemia del coronavirus. Ojalá todos estemos a la altura de las circunstancias, el primero que debe demostrarlo es el gobierno, utilizando los recursos de la mejor manera y convocando a la unidad”.