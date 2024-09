Las 3 promos más populares de 1xBet en Argentina

Los jugadores de 1xBet Argentina utilizan activamente las rentables promos de la casa de apuestas, y hoy, te hablaremos de las tres más populares de la marca mundial.

1. Bono de bienvenida para deportes

Los argentinos llevan el deporte en la sangre, y las actuaciones inolvidables en La Bombonera o el Monumental son un estándar inalcanzable de apoyo a los aficionados. La casa de apuestas de confianza comparte su pasión y ofrece a los clientes argentinos el mejor paquete de bienvenida de apuestas deportivas posible.

Para recibir el generoso bono, debes registrarte en la web de 1xBet Argentina o en la app de la casa de apuestas, rellenar los campos requeridos con datos personales en tu cuenta y realizar un primer depósito de al menos 2 CAD.

Cada nuevo jugador recibirá una bonificación del 100% sobre el primer depósito, pero no superior a 200 CAD. Deberá apostar 5 veces el importe del bono mediante apuestas acumuladas con al menos 3 eventos y cuotas de 1,4+ para cada uno de ellos.

Se preguntará: ¿Es seguro retirar y depositar en 1xBet?. Sí, por supuesto, sólo una reputación intachable garantiza la confianza de los jugadores. El gigante de las apuestas colabora con más de 250 sistemas de pago, entre ellos AstroPay, Mercado Pago y Visa/Mastercard. Empresas con una reputación perfecta y millones de clientes en todo el mundo son responsables de la seguridad del dinero de los usuarios.

2. Bono de bienvenida para el casino

El juego no sólo proporciona un subidón de adrenalina, sino que también permite ganar mucho dinero rápidamente. Por eso, muchos recién llegados a la plataforma de juego eligen el paquete de bienvenida del 1xBet casino. Las condiciones para recibir este bono son similares a las de la oferta inicial para deportes: el jugador tiene que crear una cuenta, rellenar todos los campos, activar el número de teléfono y seleccionar un bono para seguir jugando en la sección Casino.

Para obtener dinero adicional de 1xBet, debe reponer al menos

€10 por primera vez y €15 o más por el segundo, tercer y cuarto depósito. Después de la recarga, el jugador recibirá automáticamente un generoso bono de casino de hasta 3000 CAD y 150 FS de acuerdo con el siguiente esquema:

● Por el 1er depósito: 100% del importe (no más de €300) y 30 FS en el juego Reliquary of Ra.

● Por el 2do depósito: 50% del importe (no más de €350) y 35 FS en el juego Chieftain Buffalo.

● Por el 3er depósito: 25% del importe (no más de €400) y 40 FS en el juego Juicy Fruits 27 Ways.

● Por el 4º depósito: 25% del importe (no más de €450) y 45 FS en el juego Rich of the Mermaid Hold and Spin.

Ten en cuenta que las tiradas gratuitas para los juegos en línea del 1xBet casino se conceden tras apostar bonos por un importe de x35 con apuestas que no superen los €5 en un plazo de 7 días tras la activación.

3. x2 Miércoles/Viernes de suerte

Las promos regulares x2 Miércoles y Viernes de suerte te permiten obtener adicionalmente hasta €150 en apuestas para reponer tu cuenta. Al mismo tiempo, la promoción x2 Miércoles solo está disponible para los jugadores que ya utilicen el bono Viernes de suerte, ¡lo que significa que recibirás un paquete de dos promociones de máxima rentabilidad a la vez!

● Viernes de suerte: recarga al menos €5 el viernes y obtén el 100% del importe depositado, hasta €150.

● x2 Miércoles: el lunes y el martes, realiza 5 apuestas en deportes con cuotas superiores a 1,40 por el importe del bono que recibiste en la promoción Viernes de suerte. El miércoles, recarga al menos €1 y recibe el 100% del importe ingresado, hasta €150.

Así, los jugadores activos pueden obtener hasta €300 semanales en bonos para apuestas deportivas y recarga de la cuenta.

Nuestras ofertas pueden interesarte, pero tienes derecho a hacer una pregunta razonable: ¿Qué tan confiable es 1xBet? A lo largo de 17 años en el mercado del juego y las apuestas, la empresa se ha ganado una reputación impecable y el respeto de sus clientes. Más de 3 millones de jugadores de todo el mundo confían en la marca, y entre sus socios de confianza se encuentran clubes y organizaciones tan famosos como el FC Barcelona, el París Saint-Germain, el LOSC Lille, La Liga y la Serie A.