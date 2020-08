Las siete actividades que no podés hacer si vas a Rosario y volvés a Roldán

A partir del aumento de casos de Covid-19 en el país, la provincia dispuso nuevas medidas con el objetivo de prevenir mayores contagios.

Roldán no está exento al pico de contagios por cual transita la provincia de Santa Fe y si bien la ciudad aún no tiene circulación comunitaria del virus, es importante que aquellas personas que tengan que viajar a un lugar con transmisión comunitaria, tengan en cuentan que no podrán realizar siete actividades al regreso a la localidad.

¿Qué actividades no podrás realizar?

Actividades religiosas

Actividades deportivas, impliquen o no contacto físico entre los participantes

Reuniones familiares y /o afectivas

Concurrencia a bares y restaurantes, cementerios, museos, bibliotecas, lugares recreativos y shoppings

Pesca deportiva y/o recreativa

Actividades artísticas y artesanales en espacios abiertos o cerrados

Caminatas de esparcimeinto