Las hipótesis que maneja Fiscalía en torno al auto incendiado sobre autopista

Pasadas las 16 de este martes, fuerzas policiales acudieron a un llamado por el incendio de un vehículo en la Autopista Rosario-Córdoba, a la altura del Arroyo Ludueña, entre Rosario y Funes, y descubrieron un cuerpo carbonizado en el interior del auto.

Personal de Bomberos acudió inmediatamente al lugar para sofocar el fuego, lo que generó una disminución en el tránsito de ambas manos de la autopista. Según destaca el parte oficial, al arribar los uniformados no encontraron al denunciante y vieron un Volkswagen Suran color blanco en llamas, con la puerta del acompañante abierta y «lo que parecería ser la parte del miembro superior de una persona calcinada».

Una de las primeras hipótesis era que el conductor del auto se hubiera descompensado, y el vehículo se incendiara al producirse el accidente. No obstante, la fiscal de Homicidios, María de los Ángeles Granato, sostuvo que «por lo menos por ahora, descartamos la hipótesis de un accidente. Es muy difícil pensar que podría haber caído hasta allí. Por otra parte, y a primera vista, el cuerpo no presentaba signos de violencia, pero hasta que no se realiza la autopsia no podemos corroborarlo. También pudo ser un suicidio«. Además, precisó que «no se pudo determinar hasta el momento el sexo ni la identidad» de la víctima.

De esta forma, el episodio permanece como toda una incógnita hasta el momento. No se descubrió si se trató de un siniestro vial o un crimen. En consecuencia, la doctora Granatos solicitó la presencia del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para el relevo de la escena. Asimismo, pidió el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia para establecer los motivos del deceso y la identidad de la víctima.

Fuente: Info Funes