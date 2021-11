Las primeras medidas que tomará Escalante y los nombres que asoman en su gabinete

El martes 16, primer día hábil tras las elecciones, se llevó a cabo en la Municipalidad la primera reunión ente el intendente saliente, José Pedretti, y el entrante, Daniel Escalante. Ambos asistieron acompañados de sus personas de confianza y dieron comienzo formalmente a la transición de gestión. Así lo confirmó el propio Escalante a El Roldanense en una entrevista exclusiva que brindó al medio en la que adelantó varios puntos importantes de lo que será su gobierno e incluso dejó entrever nombres de quienes conformarán el gabinete.

Luciano Jaeggi, hombre del riñón escalantista, será el nuevo secretario de Gobierno, en tanto que otro de los confirmados en el nuevo gabinete es Guillermo Bill, quien ocupará el cargo de secretario de Salud. La premura de estos dos cargos frente al resto (que se están definiendo por estos días) tiene que ver, en el caso de Jaeggi, que es una pieza clave en la transición, y en el caso de Salud es prioridad continuar el esquema de vacunación Covid y ese es un punto en el que no puede haber fallas.

Si bien aun restan por definir varios nombres, Escalante adelantó un nuevo esquema: “Vamos a tener un nuevo organigrama de secretarías, lo haremos distinto. Por ejemplo, tendremos la secretaría de Seguridad. Va a haber una relacionada a Género o secretaría de Mujer, todavía no hemos definido el nombre, y lo que hoy es secretaría de Acción Social va a ser Desarrollo Social”.

En cuanto a las primeras medidas a tomar, definió: “Lo primero que haré el 11 de diciembre es tomar posesión y comenzar a brindar servicios. Desde el día cero, en todos los sectores de la ciudad”.

GUR y Contratados

La Guardia Urbana Municipal (GUR) siempre está en agenda e incluso se coló en la campaña preelectoral. Sobre ese tema, el intendente electo tiene algunas definiciones: “Haremos una profesionalización de la GUR. Va a continuar, pero la debemos capacitar. Queremos que tenga una línea de mando, y la persona que va a venir, si nos da el OK, es alguien que viene de las fuerzas. Estamos hablando con gente que tiene un currículum muy importante. El perfil que queremos para seguridad es del máximo profesionalismo”.

Otro de los puntos que suelen generar incomodidad en un recambio de gobierno sobre todo puertas adentro- es la situación de los empleados contratados, es decir, aquellos que no son de planta permanente. “Todos los contratos bien realizados de trabajadores van a continuar. Tenemos una estructura muy grande, somos un municipio de 40.000 habitantes y hay que prestar servicios y dar atención. Todo lo que está bien va a seguir; lo que no, obviamente no continuará. Yo le llevo tranquilidad a todo el mundo que sabe que hizo bien las cosas”, especificó Escalante.

En cuanto a servicios, una de las modificaciones más importante en los últimos años de gestión pedrettista tuvo que ver con la municipalización del servicio de recolección de residuos, sobre ese aspecto, Escalante aclaró: “En este arranque, seguiremos de la misma forma con la recolección de residuos. Quizás la reingeniería de la prestación de servicios nos marca otra cosa, pero hoy seguimos como estamos”.

Urbanismo y descentralización

Sobre fines del año pasado el Concejo aprobó diversos desarrollos urbanos que, aun con el ok del cuerpo, todavía no arrancaron. “Hoy tenemos una normativa que me pone las reglas para las habilitaciones de nuevos barrios. Sabemos para dónde tiene que crecer la ciudad. Hay un equilibrio para no generar espacios verdes ociosos. El plan regulador está y lo seguiremos respetando, si bien hay algunas cosas que presentamos nosotros y no se aprobaron como por ejemplo el Plan Hídrico, y el Máster Hídrico, eso lo vamos a volver a llevar al Concejo para su aprobación”, indicó Escalante.

Sobre el tema, agregó: “La comisión de expertos que hizo el plan regulador obligó a la Municipalidad a hacer primero un Plan Hídrico. Pero la ordenanza del Máster Hídrico ni siquiera se trató. Cuando hacían los estudios, si bien había ingenieros hídricos, arquitectos y urbanistas, una parte eran abogados, que hacían la normativa para adaptar lo planeado. Nosotros vamos a presentar nuevamente lo hídrico porque sino todo lo otro que se hizo carece de seriedad. Urbanísticamente, Roldán es el ejemplo a no seguir. Hay cosas que no se corregirán más, pero debemos mirar para adelante”.

También uno de los ejes de la gestión Pedretti en los últimos pasó por la descentralización, política que el nuevo intendente piensa continuar e incluso profundizar con un Centro de Distrito y obrador en el noreste de la ciudad, es decir, para los barrios El Edén, Bosque Azul, Cotos de la Alameda, Las Tardes, Acequias y Acequias del Aire.

Además, hizo hincapié en una digitalización de la municipalidad, sobre todo en lo que respecta a trámites: “Más allá de la descentralización, tenemos que tener una Municipalidad en la que todos los trámites se realicen de manera online. Hoy hay una queja muy marcada del área de comercio por habilitaciones y requerimientos”.