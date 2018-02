Lautaro Casas dominó el ring y el fin de semana se lo podrá ver por TyC Sports El púgil roldanense se consagró campeón de la Liga de las Estrellas en Lanús y ahora peleará en Arroyo Seco, en vivo para todo el país.

El boxeador roldanense Lautaro Casas se trajo mucho más que un nuevo campeonato de Lanús: este sábado se consagró campeón de la Liga de las estrellas que se disputó en esa localidad bonaerense, pero además esto le abrió las puertas de TyC Sports.

Es que el próximo sábado 3 de marzo estará presentándose arriba del ring en Arroyo Seco, en una competencia que será televisada por Boxeo de Primera, tradicional envío boxístico del destacado canal de noticias deportivas.

“El sábado 24 peleamos por el título de la Liga las Estrellas en la localidad bonaerense de Lanús. Hicimos la pelea estelar contra el local Fabián Duarte ganando en fallo unánime y consagrándome campeón de liga y así surgiendo la posibilidad de pelear el sábado 3 de marzo en Arroyo Seco en una pelea que irá por TyC Sports”, contó el jóven púgil en diálogo con El Roldanense.

“Quiero agradecer a mi entrenador Roberto Casas y a mi preparadora física Ana Orellana por hacer posible toda esta carrera que en solo tres años me llevó a obtener los títulos de campeón regional – campeón santafesino, campeón interprovincial, sub campeón argentino y recientemente campeón de la Liga las Estrellas”, dijo el deportista local y sumó: “Quiero también agradecer al gimnasio Box Gym Casas el cual represento y al señor intendente que incondicionalmente me brinda su apoyo”.