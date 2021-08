Alerta estafa: se adueñaron de su cuenta de whatsapp e intentaron timar a sus contactos

Las estafas telefónicas están a la orden del día y se actualizan según el contexto. Un joven de la ciudad fue víctima este martes por una llamada que simulaba ser del Ministerio de Salud y le pedía reconfirmar el turno de su vacuna contra el Covid 19. Fue allí, en medio de la llamada, que le robaron su cuenta de WhatsApp e intentaron hacerse pasar por él para pedir dinero a sus contactos.

“Me llamaron por teléfono para decirme que ya tenían mi vacuna. En su momento, tuve turno para el mes pasado, pero no pude asistir porque estaba con Covid. Igualmente, ese día me dijeron que confirme el turno para que, una vez tenga el alta, vaya y me pongan la vacuna en el momento”, relata Gastón a El Roldanense. El último lunes, había estado en el vacunatorio que funciona en el SUM, una vez transcurridos los días necesarios tras el contagio, pero solo estaban aplicando segundas dosis y le pidieron que vuelva en dos semanas.

“Los que me llamaron esta mañana tenían mis datos y yo les decía que sí a todo lo que me preguntaban. Ahí me dijeron que ya estaba lista la vacuna, pero que al haber confirmado el turno y luego no haber ido, tenía que hacerlo otra vez”, expresa. En ese momento, le solicitaron un dato que le llegó a su teléfono e inmediatamente le bloqueó su WhatsApp.

Al instante, se dio cuenta de la estafa y se contactó con la compañía de su celular. Le dijeron que la única salida era enviar un mail a su WhatsApp; tras el intercambio de datos, logró borrar su cuenta pasadas unas horas, para luego volver a bajar la aplicación. “Les mandaron a entre 100 y 200 de mis contactos. Saludaban y lo hacían todo formal, con la pregunta de si podían depositar 10 mil o 20 mil pesos”, siguió contando Gastón.

Según se desprende de su relato, no sabe cómo alguien conocía sus datos personales o que estaba esperando la vacuna. Tampoco sabe si fue al voleo, pero manifiesta su tranquilidad de que, por lo que sabe hasta el momento, ninguno de sus contactos cayó en la trampa. Ahora, tiene agendado al número desde el que lo llamaron y alerta a la ciudadanía a estar atentos por este tipo de estafas.

Los mensajes: