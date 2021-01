Le robaron la bomba de la pileta y la reconoció en un grupo de compraventa por Facebook

Una vecina roldanense que vive en barrio Santo Domingo fue víctima del robo de la temporada: se llevaron la bomba de la pileta marca Vulcano y la chancha de arena.

Sin embargo, el caso tiene un ribete particular: “Mi bomba era diferente a todas, tenía una reforma, sabía que la iba a reconocer cuándo la publiquen para vender. Dicho y hecho, a los dos días apareció el delincuente con mi bomba”, contó a El Roldanense.

“Se dedica a robar y vender usado, tiene un montón de publicaciones”, agregó al tiempo que indicó que realizó la correspondiente denuncia aunque se quejó: “La Policía no me quiere acompañar, es indignante que con tanta prueba no se quieran hacer cargo”.

De hecho, la mujer se contactó por Facebook con el supuesto vendedor y grabó la comunicación, en ella puede escucharse cómo el hombre le dice que tiene stock de dos bombas usadas “andando a la perfección” y las cotiza $15.000 y $18.000.

La foto que acompaña esta publicación es la comparación entre la bomba de la mujer y la que encontró en el grupo de compraventa: iguales.