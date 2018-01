Les abrieron una causa por hurto a chicos de entre ocho y diez años Los niños fueron demorados este viernes en la Comisaría Sexta. Sus padres advirtieron que recurrirán a la Defensoría del Pueblo.

Los cuatro chicos de entre ocho y diez años que el pasado viernes fueron trasladados a la Comisaría Sexta en un móvil del Comando acusados de robar una herramienta de un taller de Villa Flores, fueron liberados cerca de las 20 tras pasar casi cuatro horas en el hall de entrada de la dependencia policial.

“Se hace saber que se encuentra involucrado del hecho de hurto con intervención del Juzgado de Menores 1º Nominación de Rosario”, dice el acta oficial que firmaron las autoridades y que entregaron a los padres.

“Tienen una causa abierta por hurto que la policía dijo que iba a encajonar pero si se demostró que ellos no habían sido, quiero que me expliquen por qué quedó una causa abierta”, se pregunta Victoria una de las mamás y advierte que no piensa dejar las cosas así: “Me voy a hacer asesorar, voy a ir a la Defensoría del Pueblo y voy a pedir también asistencia psicológica”.

“El robo fue a la mañana. A esa hora mi hijo estaba tocado el bombo de la comparsa en la puerta de mi casa”, comentó Victoria. “Mi nene está en Rosario y no quiere volver”, agregó la mujer al contar que su hijo quedó traumatizado luego de la experiencia.