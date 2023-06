Ley de alquileres: tres años de un gran fracaso

Por: Andrés Gariboldi (*)

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario (COCIR) y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentino (COFECI), entidad a la que pertenecemos a nivel nacional, sostenemos que la situación del mercado inmobiliario locativo es cada vez más crítica. La actual Ley de Alquileres no hizo más que perjudicar a los dos grandes actores de este sector: propietarios e inquilinos.

Estamos en presencia de una ley criticada por unanimidad por el gobierno y la oposición. Fue tanto el perjuicio que ocasionó que en este caso ni siquiera existió la grieta. Lo único que trascendió hasta el momento fueron rumores periodísticos de supuestos cambios, pero nada de eso finalmente sucedió.

Ambas instituciones consideramos indispensable tomar medidas urgentes para generar mayor previsibilidad y también incentivos para que se vuelquen más propiedades al mercado de alquiler, teniendo en cuenta que estamos en presencia de uno de los porcentajes mas bajos de la historia de propiedades ofrecidas.

A corto plazo

Inmediata modificación de la ley reduciendo el plazo de los contratos y de los ajustes con el objetivo de que sea más beneficioso para ambas partes y genere un mayor equilibrio en el mercado locativo.

A mediano plazo

Permitirles a los pequeños propietarios monotributistas tener no más de tres inmuebles en alquiler agrupados en una sola actividad. De lo contrario, muchos de ellos deben pasarse a la categoría de responsable inscriptos y para que eso no suceda prefieren no alquiler la propiedad.

En el rubro de la construcción, otorgar incentivos a aquellos inversores que compren una vivienda y la destinen a la locación durante los primeros 10 años.

Esto generará un impacto económico y productivo en la región, con más puestos de trabajo y aprovechamiento de uso de materiales de origen local.

A largo plazo

Créditos hipotecarios ajustados por índice de salario y accesibles para que más personas puedan destinar lo que hoy pagan de alquiler, a la compra de una vivienda propia.

Por último, le pedimos al poder legislativo nacional que nos convoquen a una mesa de diálogo para poder aportar nuestras ideas, experiencia y conocimiento del sector. Estamos dispuestos a colaborar y ser partes de la solución.

(*)Andrés Gariboldi

Presidente de COCIR

Vicepresidente 1ro de COFECI