Licitan el edificio propio de la Escuela Secundaria de Ricardone

El senador Armando Traferri participó este viernes de la apertura de los sobres con las ofertas para la construcción de un edificio para la Escuela Secundaria Orientada N° 1548 de la localidad de Ricardone, una obra muy anhelada por toda la comunidad local y de la región. La institución funciona actualmente en instalaciones prestadas y es fruto de un proyecto del legislador sanlorencino que viene trabajando hace más de ocho años para su concreción.

El acto se realizó en la sede comunal de Ricardone y contó con la participación del ministro de Educación, José Goity, el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, el secretario de Coordinación, Hugo Gabriel Rosti, la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martin, y el presidente comunal Facundo Morandín, entre otros.

“La verdad que estamos muy felices, porque estamos cumpliendo una etapa más que iniciamos hace 8 años con un proyecto de ley en el año 2016 para la creación de esta escuela, a la que en un primer momento no se le daba la dimensión o no se entendía la necesidad, por eso fue vetada por el gobernador de ese momento. Pero luego nos reunimos, entendió la necesidad y bueno, hoy viene a darle solución a un problema muy grave que tiene la localidad, ya que el crecimiento que ha tenido en los últimos años hizo que demandara de un edificio nuevo”, relató Traferri, quien contó que en el espacio que actualmente funciona el establecimiento ya no hay más lugar.

El senador sanlorencino destacó que uno de los ejes de su gestión es la educación, porque “los problemas que tenemos hoy como sociedad radican en la educación”. “Lamentablemente creo que en este Cordón no se tuvo previsto el crecimiento demográfico de los últimos años y bueno, faltan escuelas. En Roldán, si bien se construyeron 6 en los últimos años, nos faltan escuelas. En San Lorenzo acabo de presentar ayer dos proyectos de ley más para construir una escuela primaria. Se construyó una escuela secundaria también de oficios en Timbúes y esta escuela que también fue inaugurada por el año 2018 y que hoy se llama a licitación para la construcción de su edificio propio”, reseñó.

A la hora de los agradecimientos, Traferri destacó especialmente el empuje de la comunidad de Ricardone e hizo especial mención a Nora De Pauli, una vecina de la localidad que planteó por primera vez la necesidad de crear la escuela. “Yo quiero agradecerle muy especialmente, porque ha sido el motor el impulso”. Nora, por su parte, comentó: “Para mí esto es un sueño cumplido. Yo comencé en el año 2016 a luchar por la escuela secundaria. En distintas etapas políticas pidiendo ayuda. Hasta que encontré el momento en que fui a hablar con Pipi, nuestro senador, quien inmediatamente ofreció su ayuda. Nuestro pueblo pasó de tener hace 55 años 350 habitantes, y hoy tenemos 8.000. Así que necesitábamos esta escuela, por eso estoy hoy tan contenta”.

El senador comentó que el camino hasta la concreción no fue fácil. “Tuvimos muchas reuniones a lo largo de estos 8 años con la comunidad, con las madres, con los padres, con los distintos ministros para poder llegar a esta etapa”, rememoró. Y agradeció también al gobernador Maximiliano Pullaro la decisión política de “hacer un llamado a licitación tan importante en estos momentos, en que la situación económica no es la mejor y la provincia también se tiene que hacer cargo de obras nacionales”. “Es una obra que rondará los 3.000 millones de pesos de inversión y está pensada para los próximos 50 años”, remarcó.

El proyecto del edificio para la nueva Escuela Secundaria de Ricardone tiene un tiempo de ejecución de 400 días. Fueron 7 las empresas que presentaron ofertas, que ahora se analizarán para avanzar con la construcción.

Un poco de historia

El proyecto para la creación de la Escuela Secundaria Orientada de Ricardone fue presentado por el senador Traferri el 17 de noviembre de 2016. En junio de 2017 obtuvo la media sanción del Senado y en 30 noviembre de ese año Diputados le dio sanción definitiva. Pero en diciembre el entonces gobernador Miguel Lifschitz vetó la norma. Tras ello, el legislador justicialista logró juntar las voluntades en la Legislatura para rechazar el veto, algo que finalmente ambas cámaras hicieron el 19 de mayo de 2018. Luego de ello, el Ejecutivo promulgó en julio de ese año la ley 13.683 que creaba formalmente la nueva Escuela Secundaria en Ricardone, que funciona desde ese año en un edificio prestado. Ahora tendrá su propio lugar.