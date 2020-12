Abre en Roldán una marroquinería inspirada en la más romántica ciudad francesa

Las fiestas de Fin de Año están a la vuelta de la esquina y en esta época tan especial la ciudad suma un nuevo comercio: se trata París, una marroquinería cuya dueña tiene una década de experiencia en el rubro y ahora la pone en marcha en pleno centro de Roldán.

Miriam Curto es quien decidió emprender en este rubro novedoso para la ciudad: ‘‘Desde febrero de este año me mudé a Roldán y cuando me vine evalué en qué podía invertir y me di cuenta que en la ciudad no había una marroquinería, y a partir de ahí comenzó a nacer Paris’’, contó a El Roldanense.

‘‘Este emprendimiento está hecho con mucho esfuerzo y amor además de los pilares que son mi pareja Gabriel, que me apoyo incondicionalmente para poder ir avanzando, mi familia que fueron un gran sostén, pero también quiero agradecerles a mis exjefes que me fueron guiando en como darle comienzo a esta nueva etapa. Este negocio es una manera de darle continuidad a algo en lo que me desempeñé en relación de dependencia durante 10 años en Rosario, pero con el paso del tiempo le tomé amor y ahora lo continúo desde mi mirada y visión’’, señaló Miriam.

La emprendedora sumó: ‘‘En mi local van a poder encontrar desde bolsos playeros, billeteras, carteras, mochilas para los chicos hasta pareos y diferentes accesorios. Es un momento difícil para apostar a poner un local nuevo, pero entendiendo que la mejor manera de seguir adelante es apostando a las cosas nuevas’’.

Por último, la emprendedora detalló: ‘‘Inauguramos este jueves 10 de diciembre pensando en que cada roldanense pueda tener una opción de compras diferentes para estas fiestas .El local está ubicado en San Martín 725 y el horario de apertura al público es de lunes a sábados de 9 a 12.30 y por la tarde de 17 a 21 hs’’.

Visitala en su Instagram: @parís.marroquinería