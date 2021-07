Economía Sustentable: abrió en Roldán el primer local de ropa reusable para niños

Marisel a principios del 2020 renunció a su trabajo y dio un vuelco a su vida. Comenzó a ser parte de economía circular, basada en la posibilidad de vender ropa sustentable para niños en excelente estado. En dialogo con El Roldanense contó de qué se trata y cómo creció desde la venta online hasta tener su propio lugar físico, en menos de un año.

‘‘En febrero del 2020 había renunciado a mi trabajo con la idea de cambiar de aire, al mes siguiente comenzó la pandemia y a partir de ahí empecé a pensar que podía hacer y llegué a la conclusión que la mejor opción era vender ropa y así nació @tienda_usaditos_roldan’’, recordó.

‘‘En esa primera instancia comencé con ropa nueva y ropa usada para niños de 0 a 12 años de marcas reconocidas internacionalmente o nacionales. Tenía bastante ropa de mi primera hija en muy buen estado y comencé a comentarlo y de a poco fue creciendo y generando que más personas estuvieran interesadas en llegar a esta propuesta’’, explicó Marisel y agregó: ‘‘La ropa la recibimos en consignación, no la compramos, debe estar lavada, planchada y en perfecto estado, nosotros nos encargamos al recibirla de ver que no tenga manchas ni roturas.’.

‘‘Hace cuatro meses y con la llegada de mi segunda hija, no me daban los tiempos para poder seguirme haciendo cargo solo del emprendimiento y tomé la decisión de asociarme con mi cuñada, Anabela, y abrimos un local hace tres meses en el Big Shop en Tierra de Sueños 2 en Avenida de las Libertades 1724, local 21’’, explicó la emprendedora y añadió: ‘‘La ropa es usada pero no es una feria americana, lo que nosotros hacemos es una economía circular basada en la posibilidad de vestir a cada niño de forma sustentable ’’.

‘‘Los pedidos los recibimos a través de nuestro instagram @tienda_usaditos_roldan o también pueden realizar sus consultar a nuestros whatssap 3413511191 o al 3416684924. Además tenemos envíos a domicilio a Funes y a Rosario. Para aquellas que quieran ver las prendas pueden venir al local de lunes a viernes por la tarde de 15 a 19 horas y los sábados de 10 a 13 y por la tarde de 16 a 19 horas’’.