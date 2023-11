Luego de que la sesión en que se trataría la venta de calles a la empresa Danés debiera suspenderse por falta de quórum, representantes de Unempir se expresaron en el recinto. Estuvieron acompañados de muchos otros industriales de la ciudad y solicitaron una rápida respuesta del cuerpo legislativo para tomar decisiones con certeza. El gerente de Danés leyó una carta que entregó a los ediles e indicó que su propósito es saber dónde ubicar sus nuevas instalaciones. También se hizo presente el intendente Daniel Escalante.

“Nuestro crecimiento debe tener la certeza de contar con los espacios disponibles para el mismo, como el apoyo de la comunidad y el municipio. Nos vemos ante la necesidad de definir adónde deberemos ubicar las instalaciones”, expresó Everaldo Santa Cruz, Gerente General de la firma roldanense. “Danes es una empresa de 31 años de trayectoria que continuamente invierte y viene desarrollando productos industriales de altísima tecnología. Nuestra visión es el desarrollo de la industria nacional. Seguiremos buscando el crecimiento del empleo argentino”, dijo.

Por su parte, la presidente de Unempir, Maki Benvenuto, pronunció su apoyo a la firma local. “Necesitamos un Concejo que trabaje articuladamente con nosotros y tenga el mismo objetivo. Roldán es una ciudad que late industria y debemos avanzar en esa dirección, la que hace que cada vez más industriales quieran radicarse aquí”, manifestó. “Nuestro mayor orgullo es generar empleo. Aportamos nuestro trabajo diario y sabemos que hay muchas familias que dependen de nosotros, es algo que tomamos con mucha responsabilidad”, añadió.

A su vez, el tesorero de la Unión, Esteban Salusso, mostró su preocupación ante la dilatación del tema. “Estas situaciones alejan a las industrias de radicarse en Roldán. Lo más difícil para una empresa es la incertidumbre. Estamos pidiendo una respuesta para saber cómo manejarnos”, argumentó. “Queremos que las empresas vengan y apuesten e inviertan. No les están dando respuestas y las empresas van a buscar otros horizontes. Tenemos una competencia muy cercana que está intentando atraerlas, y hay que poner coto a esta situación”, aseveró.

Luego de la palabra de los industriales, el jefe municipal también hizo saber su posición. “Estoy acá para defender el trabajo de la ciudad. Por la irresponsabilidad de tres personas conducidas por un mesiánico, vivimos perdiendo oportunidades. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo? Esto es una falta de respeto”, señaló. “Es inexplicable lo que está sucediendo y ya me cansé de decirlo, esto no es un problema contra Escalante sino contra Roldán”, agregó, y cerró con un pedido a los representantes de la industria: “Les pido que no abandonen y sigan peleando”.

El concejal Carlos Graizzaro fue el primero en tomar la palabra dentro del Concejo y también se manifestó. “Es una lástima que no estemos a la altura de las circunstancias. Me duele esta situación, ya que la mayoría de los industriales ha dejado horas de su vida para poner una empresa. Estas cosas hacen que nuestro país no crezca”, esgrimió. “Estamos echando a las empresas por diferencia de valores. No quiero criticar a colegas, pero estas trabas no suman. Acá, la prioridad es la ciudad y con el trabajo no se juega”, puntualizó.