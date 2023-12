Los concejales ya debaten quién va a presidir el cuerpo en 2024

Los seis concejales que integrarán el cuerpo a partir de este 10 de diciembre ya comenzaron a definir cómo estará conformada la mesa directiva en 2024. El jueves de la semana pasada se reunieron por primera vez y no lograron en esa ocasión ponerse de acuerdo sobre quién será el nuevo presidente.

Según pudo saber El Roldanense, el oficialismo propuso a Marcelo Cristiani mientras que la oposición fue con José Pedretti. Al no haber acuerdo, ahora deben volver a pactar otra reunión para estos días y ver si se puede avanzar. En caso de que tampoco logren unificar un criterio, tendrán una tercera oportunidad para hacerlo, antes de que sea el azar (la moneda) la que defina la suerte.

No es la primera vez que el nombre del presidente no sale de la primera reunión, y fueron varias las ocasiones en las que se definió recién sobre fines de diciembre, tirando la moneda. Vale aclarar que hasta que no quedan establecidos los nombres del presidente, y los vicepresidentes primero y segundo, no se puede avanzar en la conformación de las diferentes comisiones.

En tanto, este domingo 10 de diciembre se realizará en la Casa de la Cultura el acto de asunción de los nuevos concejales electos: José Pedretti, Carlos Alustiza y Carina Ziraldo.