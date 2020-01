Los ganadores de la sede Roldán hacen su debut en Cosquín

En Cosquín ya comenzaron con las rondas de selección entre quienes quedaron como finalistas en cada una de las sedes de los pre Cosquín y este martes y miércoles llega el turno para los participantes de la sede local.

Así, los artistas de diferentes ramas que fueron seleccionados durante noviembre en la ciudad se subirán al escenario para buscar su pase a la gran final que les permita actuar en el Festival que se desarrollará a partir del 24 de enero en la plaza Próspero Molina.

Todo el certamen de selección se podrá seguir vivo haciendo clic acá

Los artistas que ganaron en la sede local son:

# Solista vocal femenino: María Ocampo Zamattio

# Solista vocal masculino: Gonzalo Zabala

# Dúo Vocal: no alcanzó puntales

# Conjunto vocal: A cara lavada

# Solista instrumental: Matías Somariva

# Conjunto instrumental: no hubo inscriptos

# Tema inédito: «Y hoy hablas mal de mi» de Miguel C. Moretti

# Solita de malambo: Agustín Deusich

# Conjunto de malambo: «Domadores del viento» del Ballet Pachamama

# Pareja de baile tradicional: Daniela Peruzzi – Mauro Goitea

# Pareja de baile estilizada: Eliana Zarate – Hernan Zarate

# Conjunto de baile folklórico: Compañía de danzas folklóricas «La Biaba». Título: «Por no vender mi guitarra» y «Allá en el yerbal».