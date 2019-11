Los ganadores que representarán a Roldán en el escenario mayor de Cosquín

Con gran respuesta del público se llevó a cabo durante tres días un nuevo Pre Cosquín en la ciudad. Fueron más de 50 los artistas que se subieron a escena y cientos de roldanenses acompañaron cada jornada.

«Estamos muy contentos no sólo por la gran convocatoria sino por el nivel de los artistas que se presentaron y el acompañamiento que los roldanenses hicieron durante las tres jornadas. El Pre Cosquín ya forma parte del calendario de eventos para la ciudad», comentó a El Roldanense el secretario de Cultura local, Facundo Alejandro.

A continuación, los ganadores en cada categoría que ahora viajarán a Cosquín a competir en la gran final sobre el escenario Atahualpa Yupanqui:

# Solista vocal femenino: María Ocampo Zamattio

# Solista vocal masculino: Gonzalo Zabala

# Dúo Vocal: no alcanzó puntales

# Conjunto vocal: A cara lavada

# Solista instrumental: Matías Somariva

# Conjunto instrumental: no hubo inscriptos

# Tema inédito: «Y hoy hablas mal de mi» de Miguel C. Moretti

# Solita de malambo: Agustín Deusich

# Conjunto de malambo: «Domadores del viento» del Ballet Pachamama

# Pareja de baile tradicional: Daniela Peruzzi – Mauro Goitea

# Pareja de baile estilizada: Eliana Zarate – Hernan Zarate

# Conjunto de baile folklórico: Compañía de danzas folklóricas «La Biaba». Título: «Por no vender mi guitarra» y «Allá en el yerbal».

También se llevaron menciones especiales de la Sede Roldan, otorgadas por decisión de los jurados:

# Solista vocal masculino: Nicolás Gasparri (Nico del Campo)

# Solista vocal femenino: Vicky Alancay

# Pareja de baile tradicional: Mansilla – Depiantte

# Pareja de baile estilizada: Deusich – Ratto

# Solista instrumental: Damián «Toto» Leguizamon