Los hermanos Giorgis compitieron en Estados Unidos y se ubicaron en los primeros niveles mundiales

Tobías y Francisco Giorgis, los hermanos roldanenses que hacen esquí náutico, volvieron a posicionarse entre los mejores del mundo, tras la destacada actuación de ambos en sendos torneos realizados en Estados Unidos. Pudieron escalar hasta las posiciones más altas, grabaron su apellido entre los mejores deportistas del mundo en la disciplina y rompieron marcas.

En primer lugar, Tobías participó del Mundial Sub 21, en el que obtuvo una medalla de bronce en overall. Además, terminó cuarto en slalom, con récord personal de cuatro boyas al séptimo corte de soga, a 58 kilómetros de velocidad de lancha, y cosechó otro cuarto lugar en salto en rampa de 62,9 metros, algo que igualmente representa un nuevo récord argentino. Previamente, había participado del US Open de Chicago, culminando tercero en overall en lo que fue el segundo torneo profesional de su carrera.

Por su parte, Francisco tuvo una muy destacada actuación en el mundial sub 17 con solo 13 años. Lo hizo en Santa Rosa Beach, donde acabó quinto en la tabla general, pero cerca estuvo de romper su marca personal de salto en rampa. De todas maneras, la posibilidad de competir le sirvió para acumular experiencia. Estuvo acompañado por los mismos entrenadores de su hermano, los chilenos Toti y Pipe Miranda, reconocidos saltadores que han llegado al Top 5 global.

La aventura no se detiene para los Giorgis, aunque tienen un tiempo de descanso en el que celebrarán sus resultados. Regresaron al país el 31 de agosto y tendrán 15 de vacaciones antes de volver a entrenar. A futuro, se avizora la participación en el Mundial Open del 11 al 17 de octubre en Orlando (EEUU) y el Panamericano de principios de noviembre que tendrá lugar en Colombia o México.