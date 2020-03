Los nuevos desafíos del Frente Roldanense en este año legislativo que comienza

El pasado jueves tuvo lugar el inicio de sesiones formal del Concejo y este martes se desarrolló la primera sesión. En ese marco, desde el Frente Roldanense trazaron un panorama del año legislativo, que encuentra al bloque con un cambio de nombres.

“El inicio de la labor legislativa es la oportunidad de todo concejal para conocer la evaluación que el Estado hace de su propia gestión y de los objetivos que se propone para el presente año. Esto representa un marco de oportunidad para los que ocupamos el rol de oposición, que entendemos fundamental porque creemos que la diversidad de ideas genera el enriquecimiento de toda gestión. Y porque el poder legislativo cumple un rol importante en el co-gobierno de la ciudad”, señaló la edil Jorgelina Alfonso en el estreno de su banca.

La concejal- que vuelve al recinto tras cuatro años- evaluó también el discurso inicial que el intendente dio el pasado jueves: “Tiene puntos que celebramos como la adhesión a la Ley Micaela, de vital importancia frente al flagelo de la violencia de género de la que tristemente nos atraviesa como sociedad. En este sentido, hemos presentado dos proyectos tendientes a hacer un llamado a la reflexión sobre la violencia institucional y sobre los reconocimientos de figuras sociales autores de femicidios como es el caso de Carlos Monzón”, recordó.

“Otro eje que entendemos crucial y de responsabilidad de Estado es la planificación urgente de políticas ambientales, valoramos algunas de las propuestas por el Ejecutivo y estaremos trabajando en otras que son necesarias atender a la brevedad, como lo es la eliminación de cavas a cielo abierto”, sumó.

“En materia de seguridad, planificación urbana y prestación de servicios públicos entendemos que aún el gobierno actual está lejos de lograr una planificación eficaz y adecuada a la extensión territorial de la ciudad. Razón principal del malestar de muchos vecinos”, finalizó.

Por su parte, Raúl “Wada” Machado sintetizó: “Comenzamos un nuevo ciclo legislativo, en un contexto nacional y provincial muy complejo que nos está afectando a nivel local. El discurso de apertura del intendente describió lo puntos que su gestión viene trabajando. Si bien, como mencionaba Jorgelina, coincidimos con algunos anuncios, creo que faltó un diagnóstico más preciso sobre los problemas generados por la urbanización acelerada de nuestra ciudad”.

“Recién ahora se están dando cuenta de las consecuencias del crecimiento urbano ¿Cómo garantizar accesos seguros para que las familias ingresen a sus barrios? Como en el caso de los barrios Puerto Roldán, Punta Chacra, Alto Residencial, entre muchos otros o ¿Qué hacer con la basura? ¿Dónde ubicar a los chicos que no tienen escuela? ¿Qué hacer con la zona de cobertura de un hospital que no da a basto?. Tenemos problemas estructurales que no se pueden resolver con parches, sino con planificación y decisión política”, pidió.