Los roldanenses que se subieron a la bici y desafiaron a la principal carrera de MTB del continente

El pasado domingo corrió en Córdoba la 27° edición del Desafío Río Pinto, la carrera de MTB más importante del continente, competidores de todas las provincias argentinas y de países de la región, profesionales y aficionados, se enfrentaron a un trazado de 85 km. La exigente prueba contó con más de 4800 inscriptos, entre los que se cuentan a varios roldanenses.

La general fue para el uruguayo Agustín Moreira, quien completó el trazado con un tiempo de 02:51:19 y se convirtió en el primer extranjero ganador del evento que se realiza desde 1996. Lo acompañaron en el podio Facundo Pérez Costa, de Santa Cruz, y el catamarqueño Leonardo Calvimonte.

La marplatense Carolina Pérez, en un sprint final espectacular, dominó la clasificación de las damas con una marca de 03:18:24 y superó por apenas 11 milésimas a la cordobesa Carolina Maldonado. La oriunda de La Feliz gritó campeón por cuarta vez en Río Pinto (2013, 2017 y 2018, las anteriores) y es la segunda más ganadora del certamen. Completó el podio María Laura Bugarín, de Mendoza.

Sergio Alvarado con un tiempo de 06:08:07.330 y Juan Fernando El Chino Herrera (05:26:23.310( del grupo Ruraleros de Roldan, estuvieron presentes. “Este año largamos con viento en contra y dio vuelta del sur, así que hicimos toda la carrera con viento en contra muy muy fuerte, y después el frio. Pero logramos la meta que es terminarla, eso siempre deja una buena satisfacción”, comentó Alvarado a El Roldanense.

Por su parte, Herrera lo definió como #una muy bonita experiencia” aunque reconoció que fue “una carrera durísima”. A diferencia de Alvarado, se trató de su primera experiencia y se volvió muy conforme pese a que no había podido entrenar demasiado ya que su participación se definió a último momento. “A pesar de los calambres y la rutura de la cadena, pude realizar en buena forma las trepadas, no me llevé bien con las bajadas porque me dan un poco de vértigo, cosa que debería entrenarlas más. Me gustaría volverla a hacer y bajar mi tiempo de este año, mejorando el entrenamiento. En la llegada se la dediqué al gordo (Ariel Simoncini) y a mí vieja con dos besos al cielo. Desafío cumplido”, dijo.

También estuvieron presentes integrantes del Team Enbiciados, quienes suelen entrenar junto a los ruraleros: Juan Pablo Saldivia (con un tiempo de 6:26:27:570) e Ignacio Arregi (con un tiempo de 08:14:01.100)

Para Saldivia fue su primera experiencia ya que el año pasado no pudo disputarla por contraer covid, de modo que año la disfrutó mucho, “se sintió mucho el viento que tuvimos a la vuelta, eso me detonó, pero en la general me gustó mucho”, aseguró.

“Un desafío mas cumplido, aunque a los 10 minutos de salir noté que mis frenos no funcionaban, decidí seguir y en el puesto mecánico me los acomodaron. Pero mientras esperaba me enfrié y tomé mucho liquido, lo que me provocó vómitos (es importante tener un plan de hidratación y alimentación, porque si te apartás del mismo la pagás caro en ese tipo de carreras), pero no está en mi abandonar, fui mas lento y con la mente en la meta, y llegué terminarla. A pesar de esos inconvenientes, y el viento, la disfrute mucho”, dijo por su parte Arregui.

Otros biker de la Ciudad que participaron son:

Noguerol, Alejo – tiempo 05:32:39.560 – Cat. 439 / Gral. 2696 -MASTER C1

Dassie, Andres – tiempo 04:54:12.310 – Cat. 409 /Gral 2260 – MASTER B1

Reyna, Juan Manuel -tiempo 04:55:08.030 – Cat. 341 / Gral 2273 – MASTER A2

Estevez, Pablo – tiempo 04:06:17.550 – Cate 232 / Gral 1248 – MASTER B2

Chiavassa, Diego German – tiempo 04:12:03.540 – Cat. 259 / Gral 1380 – MASTER B2

Wirsch, Federico – tiempo 05:33:16.300 – Cat. 529 / Gral 2700 – MASTER B2