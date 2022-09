Los unió la profesión, se enamoraron y viajan por el mundo compartiendo sus experiencias

Por Aquiles Cadirola

¿Quién no quisiera tener el privilegio de viajar no solo por placer sino como fuente de trabajo? Es el sueño de muchos y claro que no es sencillo conseguirlo, pero lo que se necesita principalmente es animarse a vivir la aventura.

Al menos así lo piensan Goergina Noelí Forciniti y Oscar Eduardo Coronel, o mejor dicho Noelí y Edu, una pareja que lleva más de 16 años juntos, casados desde 2018 y los padres de “Camino Ideal”, un emprendimiento de web y redes sociales en donde muestran sus viajes con fotos y videos, recomiendan qué hacer, dónde ir y cómo vivir la mejor experiencia posible, además de realizar increíbles sorteos gracias a que por la popularidad que ganaron como influencers captaron la atención de grandes empresas multinacionales del sector turístico.

Ambos son locutores nacionales, por lo que sus caminos se cruzaron en Rosario y durante horas y horas de radio surgió el amor que los hizo ir entonces por un mismo “Camino Ideal”. Ella es rosarina, prefiere los gatos, su color es el rosa y si se habla de fútbol, pasa a otra pregunta. Él es oriundo de la capital provincial, ama a los perros, tiene el azul como color predilecto, es hincha de Unión y como meta surge su costado atleta, ya que quiere correr 42 kilómetros. “Recorrer el mundo viviendo sin trabajar”, el sueño de ella, parecido al de él: “¡Viajar más y más!”. Esto forma parte de la divertida descripción que publicaron en su sitio web oficial donde además está el detalle de cada uno de los destinos que visitaron.

Esta pareja de viajeros que tiene 130 mil seguidores en Instagram y casi 16 mil suscriptores en YouTube, le contó su historia a El Roldanense y cómo surgió la idea de mostrar los destinos a los que iban, qué hacer en cada uno, cómo vivir grandes experiencias y todo tipo de recomendaciones. Además, hablaron sobre lo que les genera la repercusión masiva que tienen sus publicaciones, lo que lograron y todo lo que les queda por hacer.

¿Cómo se conocieron y cuánto llevan juntos?

Ambos somos locutores y siempre nos gustó el mundo de la comunicación. Desde muy chicos, nuestros caminos se cruzaron en una radio de Rosario. Noelí tenia un programa de radio y Edu era el operador. Estamos juntos prácticamente desde que nos conocimos, hace más de 16 años. Y nos casamos en febrero de 2018.

¿Cómo surgió esta idea de mostrar todo sobre los viajes que hacen y aconsejar a futuros viajantes?

Siempre nos gustó viajar y planear cada viaje en detalle para aprovechar el tiempo al máximo. Para eso, nos basábamos en videos, blogs y cuentas de Instagram de otros viajeros que mirábamos con asombro y pensábamos que, hacer lo que ellos hacían era algo ‘’imposible’’. Hasta que un día dijimos: ¿Será realmente imposible? Desde ese momento empezamos, no solo a planear nuestros viajes, si no también a pensar qué podíamos mostrar en cada destino. En nuestro viaje a Nueva Zelanda y Australia creamos la cuenta de Instagram y al ver la repercusión que tenían las fotos que subimos nos animamos a subir videos a YouTube y a armar nuestro sitio web.

¿En qué momento notaron que tenían una repercusión mucho más grande que la que esperaban?

En realidad, fueron varias situaciones gratificantes que se presentaron paulatinamente. Primero la respuesta de la gente a nuestros videos en donde nos decían, que gracias a nosotros habían planeado sus vacaciones. Después, en nuestra visita al Tren a Las Nubes en Salta, por primera vez una seguidora nos pidió una foto. Y aún hoy es algo que sucede en cada destino que visitamos, incluso en nuestra ciudad, a veces nos paran en la calle para saludarnos y agradecernos nuestra ayuda para planear sus viajes. Pero el punto más culminante fue cuando empresas multinacionales que son líderes en el sector turismo, se fijaron en nosotros y nos contactaron para llevar a cabo acciones en conjunto.

¿Qué es lo más lindo de viajar y trabajar en pareja?

Disfrutar de estar acompañados las 24 horas, compartir proyectos en común y ver cómo, poco a poco, se cumplen las metas que nosotros mismos impusimos. Si bien, como todo emprendimiento, es un trabajo en el que prácticamente estas abocado 24/7, tener la satisfacción de lograr esas metas u objetivos que suman a tu vida e historia personal, más que a tu curriculum, es algo que no tiene precio.

¿Cuantos países conocieron ya y cuál es el que más los desvela de los que aún no fueron?

Hasta hoy conocimos mucho menos de lo que nos gustaría, porque la pandemia nos frenó bastante, pero también nos dio la oportunidad de conocer casi por completo, este hermoso país que tenemos. En total conocemos siete países, pero Estados Unidos es un destino que repetimos cuatro veces e incluso en octubre volveremos. Con respecto a los países que nos desvelan, la verdad que son varios, considerando que estamos armado un viaje a Europa que vamos a concretar el próximo año, esperamos que después sea el turno de Japón.

¿Cuál fue la situación más loca que les tocó vivir en un viaje?

En junio de 2019, después de estar varios días en Las Vegas, manejamos más de 300 kilómetros para llegar a nuestro próximo destino: Zion National Park, en donde íbamos a hacer un trekking famoso del parque. Cuando llegamos al hotel, la noche anterior a la caminata, nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado toda la ropa de abrigo en el ropero del hotel de Las Vegas. Dejar las camperas atrás y seguir nuestro itinerario ¡no era una opción! Eran 6 prendas de abrigo prácticamente nuevas. Así que llamamos al hotel (en ese momento, nuestro nivel de inglés no era malo, ¡era muy malo!) y tratamos de hacerle entender a quién nos atendió que al día siguiente por la tarde volveríamos a buscarlas. Por eso, es que tuvimos que hacer el trekking en la montaña desde más temprano y más rápido, y tuvimos que manejar más de 7hs. adicionales entre ida y vuelta, para buscar los abrigos. Dicen que “lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas” pero nuestras camperas no podían quedarse.

¿Qué consejo le darían a alguien que tiene el mismo sueño que ustedes pero quizás por diferentes motivos no se anima?

¡Que empiece ya mismo! No hace falta ser experto, tener el mejor equipamiento o todo el tiempo disponible. Con ganas y creatividad, es más que suficiente para arrancar. Hoy en día con un celular se pueden hacer cosas muy lindas. Hace tres años, cuando empezamos Camino Ideal, no nos imaginábamos las cosas que íbamos a vivir gracias a este proyecto; los lugares que conocimos, el cariño de la gente, las cosas que aprendimos. Nosotros también arrancamos con un celular y muchas dudas. Si tienen ganas ¡anímense, porque realmente vale la pena!

¿Cuáles son las consultas más frecuentes que les hacen sus seguidores?

Generalmente nos piden recomendaciones sobre dónde alojarse, las fechas para visitar un destino, cómo organizar el itinerario de viaje y las principales actividades de cada lugar. Sentimos que nuestro público confía mucho en nosotros, porque siempre fuimos sinceros. Muchas veces nos piden recomendaciones y después nos mandan fotos, comiendo en un lugar que mostramos o visitando algún lugar en el que estuvimos. ¡Eso es algo que nos encanta! Para nosotros es súper importante, porque quiere decir que nuestro objetivo se cumplió: ayudar a otros a planear esos viajes.