Losada en Roldán: “A Escalante lo veo muy bien, por eso he venido aquí a apoyarlo”

En horas de la tarde del lunes, la candidata a senadora nacional Carolina Losada visitó Roldán y mostró su apoyo a la lista local de Juntos por el Cambio, encabezada por el candidato a intendente Daniel Escalante. El encuentro tuvo lugar en el espacio abierto de la esquina de Pellegrini y Brown, frente al Paseo de la Estación, y del mismo participaron también el postulante a diputado Mario Barletta, el ex canciller Jorge Faurie, la diputada Victoria Tejeda, entre otros funcionarios provinciales, así como los candidatos a concejal Marcelo Cristiani y Vanina Procopio.

“A Daniel lo veo muy bien, por eso vine aquí a apoyarlo”, dijo Losada ante la consulta de El Roldanense. “La presencia de Carolina es muy importante. Es una alegría que podamos estar todos juntos después de las internas”, declaró Escalante. “La idea de hoy es mostrarnos juntos. Es lo que nos pide la gente en todas las recorridas que hacemos por la provincia, ‘no se peleen entre ustedes’. Sabemos que el verdadero adversario es el kirchnerismo, el populismo y ese lugar al que quieren llevar el país”, amplió la candidata.

En el mismo orden, Escalante enfatizó en que “los roldanenses, la provincia y el país necesitan obras que no se discuten”. “No tenemos al intendente local ni a los legisladores del Frente de Todos discutiendo las grandes obras que necesita la región, como la concreción de la autovía en la AO12, con su variante en la ciudad de Roldán; hoy, no está incluida en el presupuesto nacional” expresó. Y profundizó: “Los veo rendidos ante el Instituto Patria sin pensar en lo que la región y la ciudad precisan”.

A su vez, Losada fue por el mismo rumbo y señaló que “la plata está, solo hay que pedirla”, como el meollo de la cuestión. “El gobernador Perotti tiene 90 mil millones de pesos guardados, con lo que se podrían hacer 800 kilómetros de autopista en la provincia. Además, Nación nos debe 130 mil millones, y probablemente sea más con los intereses acumulados”, manifestó. “Siendo del mismo color político el gobernador provincial como el gobierno nacional, es ilógico y absurdo -puntualizó Losada- que no se hagan esfuerzos porque Santa Fe mejore y realmente se transforme en lo que tiene que ser, esa gran rotonda de todo el país. Estamos en un lugar increíble para hacerlo”.

La intención primaria de la visita de la ex conductora televisiva era realizar un recorrido por la ciudad y visitar a distintos comerciantes, algo que finalmente no tuvo lugar por razones de tiempo. “Me gusta estar en contacto con la gente, que me digan lo que necesitan, cuáles son las dificultades. Los problemas que hemos visto a lo largo y ancho de la provincia son muy similares, por lo general tienen que ver con seguridad, pero también están relacionados con lo impositivo y las leyes laborales”, profundizó.

Por su parte, Barletta se refirió a la lista de JXC en Roldán y pidió acompañamiento local para Escalante, “realmente se lo merece”. “Les pedimos a todos los amigos de Roldán que acompañen este proyecto. Necesitamos modificar la cámara de diputados y la de senadores. Junto con Daniel tenemos una amistad de mucha sinceridad y, desde que nos conocimos, las charlas y preguntas de qué pensamos de tal cosa estuvieron siempre presentes”, subrayó.