Ludueña les reclamó a Traferri y Pedretti el arreglo de un tomógrafo en el Samco de Roldán

Con la interna ya resuelta y con los números que favorecen a Juntos por el Cambio Iván Ludueña pidió que se termine la política del amiguismo, la dádiva y el populismo. “Hay un tomógrafo en el SAMCo de Roldán que no funciona porque está esperando un repuesto que, de acuerdo a los datos que tengo está frenado por Pedretti, asesor de Traferri”, expresó. “No quiero pensar que lo hace por revanchismo político”, agregó.

“La provincia de Santa Fe va a liderar el cambio en la Argentina de la mano de Maxi Pullaro y el Departamento San Lorenzo no puede quedar afuera de ese cambio, por lo que aporta y por lo que produce”, enfatizó.

“La gente ya eligió, la mayoría quiere un cambio, Traferri no es invencible y prueba de ello es que ha perdido casi la mitad de los votos respecto de la elección anterior”, manifestó Ludueña quien resaltó algunos detalles: “Traferri usa los fondos de la senaduría para castigar a quienes no le obedecen. Necesitamos un senador que no use sus privilegios para la dádiva permanente y que represente a todos los vecinos por igual”, expresó.

Ludueña, quien ganó la interna y deberá enfrentar a Traferri, continúa recorriendo el departamento junto a Silvana Di Stefano, actual diputada provincial y candidata en la lista de Diputados que representa a Maxi Pullaro. “La sumatoria de votos de Juntos por el Cambio supera al espacio de Traferri. La gente ya eligió”, finalizó.