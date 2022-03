Madres de alumnos y docentes de la escuela de TDS3 reclamaron por la vuelta del colectivo urbano

Madres de alumnos y docentes se concentraron al mediodía de este martes, en la puerta de la escuela N° 1402 de Tierra de Sueños 3, para reclamar la restitución del servicio de colectivos urbanos. La manifestación duró poco más de media hora y, según aseguraron sus asistentes a El Roldanense, la situación no es nueva, aunque se agravó con el comienzo de las clases. Los chicos que salían del turno mañana acompañaron el pedido con carteles en los que se leía “Queremos colectivos”.

“Hasta fines del año pasado, teníamos tres líneas que llegaban hasta el barrio. Hay muchos chicos que desde aquí se trasladan hasta la escuela secundaria y, sinceramente, se nos está haciendo imposible”, expresó a este medio Sandra, docente de la escuela. “Las unidades de transporte desaparecieron, no sabemos si están rotas, sanas o qué sucedió. Esto viene ocurriendo desde noviembre y ahora, con el comienzo de la escolarización y lo que eso significa, vemos la ausencia de estas tres líneas”, pronunció.

Según adujo, actualmente hay 800 niños entre jardín y primaria en Tierra de Sueños 3. “Los colectivos no sólo los trasladan a ellos, sino también a gente de otros barrios y personas que van a trabajar. Hay un montón de cosas que son angustiantes, lo digo como vecina y como madre”, describió. En paralelo, contó que una de las salidas para estudiantes de nivel secundario es compartir remises entre tres o cuatro chicos. “Hay veces que los chicos sufren media falta por llegar tarde, o directamente tienen que ausentarse porque uno no cuenta con el dinero para el remis. Entre los papás nos acompañamos y damos una vueltita cada uno, pero no es fácil”, señaló.

“Esto no es nuevo, no salgo de la nada pidiendo que me traigan un colectivo nuevo ni solicito que trasladen a mis hijos a otra ciudad. Queremos saber qué pasó con los colectivos que había y que los chicos puedan estudiar en Roldán”, profundizó frente al ingreso al establecimiento. Hasta el momento, aseguró que no recibieron respuestas de la Municipalidad, aunque es probable que la vecinal acompañe el reclamo durante la semana. “Esto es algo urgente, algo de primera necesidad”, subrayó.