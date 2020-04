Maestras de Roldán crearon un grupo para difundir la situación de los reemplazantes en el país

Dos maestras de Roldán decidieron impulsar una iniciativa para comunicar a todo el país la situación crítica que están atravesando por la pandemia del Covid – 19. Es que, a diferencia de otros empleos informales o monotributistas que van a percibir de parte del Estado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los docentes reemplazantes no entran en ese grupo al ser considerados trabajadores provinciales. Sin embargo, hace meses que no perciben ingresos y la preocupación por la extensión en las medidas de cuarentena prendió las alarmas.

“Creamos un grupo de Facebook que se llama Docentes en Emergencia para que todos los maestros que se encuentran en nuestra misma situación se contacten. También armamos un grupo de WhatsApp y como tiene un límite de participantes tuvimos que armar un segundo. Hay personas de toda la provincia de Santa Fe y muchos que se sumaron desde Chaco, no tenemos una estadística, pero somos muchísimos”, señaló Ayelén Pavón, una de las impulsoras.

Al cobrar los sueldos 70 días después de los reemplazos, la maestra señaló que tuvieron su último ingreso en enero y ya después no hubo más sueldos, porque incluso lo trabajado durante marzo aún no fue depositado. Sin embargo, tampoco pueden acceder a subsidios estatales por figurar como empleados provinciales, es decir que aparte de no poder solicitar la IFE, quedan afuera de otros planes como asignaciones familiares por hijos y por embarazo.

Pavón contó que, si bien el gremio docente está tomando medidas, las exigencias que le están demandando al Gobierno Nacional no favorecen a la mayoría de los trabajadores: “Lanzaron un comunicado dirigido al presidente, pero en lo que respecta a reemplazantes ellos piden el pago del proporcional de vacaciones y los que tenemos menos de 90 días de antiguedad no cobramos ese pago. Ese es mi caso, yo trabajo hace un año y medio y todavía no logro juntar los 90 días de antigüedad así que lo que piden no me sirve”.

Por ahora, todas las fuerzas están aunadas en visibilizar la situación para que puedan ser tenidos en cuenta, no solo los maestros sino también las personas que se desempeñan como asistentes escolares, que tampoco están pudiendo percibir sus ingresos. “Nuestra situación es dramática, estamos muy angustiados. Aunque reconocemos todo el esfuerzo del Gobierno Nacional por tratar de mejorar el contexto, esto se le está escapando al Gobierno provincial y buscamos una respuesta, señaló Pavón.

A su vez, los integrantes ya lanzaron una campaña masiva a través de las redes sociales. La propuesta es difundir fotos y videos con el hashtag #DocentesReemplazantesEnEmergencia. Para cualquier interesado en contactarse, además de poder ingresar al grupo de Facebook: /Docentesenemergencia, las maestras adjuntaron sus celulares: 341-3413543325 y 341-6157697