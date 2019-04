Acto en el Paseo de la Memoria en conmemoración por el Día del Veterano

El Paseo de la Memoria fue escenario este martes de un acto en conmemoración por el Día del Veterano de Malvinas. El mismo contó con la presencia del intendente José Pedretti, la presidenta del Concejo Susana Abo Hamed, la Secretaria de Promoción Humana y Comunitaria María del Carmen Ramallo, funcionarios, excombatientes, familiares y vecinos.

El músico Ariel Ramírez entonó el Himno Nacional para darle inicio al acto y también lo cerró con un repertorio de canciones. Como única oradora, la Presidente del Concejo Susana Abo Hamed, afirmó: “Es una gran injusticia que la bandera que flamea sobre las islas no sea la Argentina, por eso no debemos decaer en el intento de recuperarlas”.

“Somos víctimas de una colonización tremenda, no solamente sobre nuestras islas, tiene que ver con robarnos nuestra cultura e identidad, por cuestiones económicas que son las mismas que hoy motivan al Fondo Monetario Internacional para intervenir en nuestro país, imponiendo situaciones que no debemos permitir que socaven nuestros valores. Tenemos que seguir siendo una Nación digna y soberana al amparo de nuestra constitución, que respalda y promueve el derecho de todos los argentinos”, sumó.

“Hoy como ayer, estamos en peligro en algún sentido y no lo tenemos que permitir. No deben avanzar sobre nuestra cultura, sobres nuestras raíces, que no borren nuestra identidad, ni nuestro sentir: por los caídos, por tanto sufrimiento, por las madres de Plaza de Mayo, por los desaparecidos, por los NN que no volvieron nunca a su hogar, por esa generación que desde el miedo trataron de acallar, creando el tremendo No Te Metas que prendió en muchos que aun hoy callan absteniéndose de defender sus ideales”, agregó Abo Hamed.

“Como hombres y mujeres que nacimos en libertad debemos cuidar que no haya olvido ni perdón, para no repetir. Nunca más colonia de nadie, y estas Islas son Argentinas, por todos esos caídos que las custodian para siempre y que nos están pidiendo que no lo olvidemos nunca más. Las Malvinas son y serán para siempre Argentinas”, finalizó.

Luego los funcionarios entregaron diplomas a los Excombatientes y ofrendaron dos palmas florares recordatorias: una del Municipio y una del sindicato de trabajadores municipales Sitram.