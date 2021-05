Marcha por Cristian: “Necesitamos gente capacitada para cuidarnos”

Familiares y amigos de Cristian Depascuale se congregaron este sábado a las 17 en la plaza San Martin para pedir justicia por el joven que murió el pasado sábado al chocar con su moto contra las sogas que cortaban el tránsito sobre Bv. San Martín y Urquiza.

Frente a la comisaría y con carteles que reclamaban por mayor seguridad vial, los manifestantes hicieron público su malestar e incluso cortaron por varios minutos la calle. “No lo hacemos sólo por Cristian sino porque ya hubieron varios accidentes en el mismo lugar”, afirmaron.

“El motivo por el cual estamos acá es que se cuide más a los ciudadanos. No es la primera vez que pasa y no queremos que pase más. Que se hagan cargo los responsables de la ciudad. Nadie nos cuida, no somos prioridad para nadie, necesitamos gente capacitada para cuidarnos”, señaló Sasha, la hija de Cristian en diálogo con El Roldanense.

Además, contó que iniciaron acciones legales; “Justicia se va a hacer, ahora, en un mes o en cinco años”, confió.

Vale recordar que hace algunos días el propio intendente José Pedretti reconoció que va a iniciar una investigación interna “para ver si todo se cumplió como debía ser”.