Pasó por varios deportes y hoy con 18 años sueña con competir en las grandes ligas del ciclismo

Por: Mili Olivari

Martín Corrales tiene 18 años, más de la mitad de su vida hizo deportes, y siempre dedicándole una gran cantidad de horas diarias. Cuando apenas tenía seis años comenzó practicando natación y luego de un tiempo decidió combinarlo con maratones y ciclismo. Si bien disfrutó cada uno de ellos, decidió elegir sólo uno y dedicarse de lleno “luego de competir en triatlones con muy buenas clasificaciones decidí quedarme con las competencias del ciclismo, que es lo que más me gusta”, contó Martín a El Roldanense.

Hoy en día, el joven se encuentra entrenando en un grupo de ciclistas que se llama Pini Bike Team, donde le dedican una gran cantidad de horas a cada entrenamiento para poder aumentar el rendimiento constantemente. “Entreno con mucha frecuencia, lo hago de lunes a sábado acumulando casi 300kms por semana”. Todo esto, está muy relacionado a las ganas y el esfuerzo que cada uno tenga y quiera mejorar.

Si bien Martín se considera un apasionado del ciclismo, tanto en el 2020 como este año, no fueron días fáciles ni agradables, ya que por las distintas restricciones de circulación, este deporte se ve afectado. Sólo se puede entrenar, pero no realizar competencias. “Tengo varias carreras pendientes por el tema de la pandemia, que al fin al cabo se suspendieron. Tenía para correr 4 carreras en la ciudad de Córdoba, y además, tenía planificado 7 carreras importantes del Rural Bike de ruta 9”, explicó Martín.

Cuando hacés algo que realmente te gusta y que disfrutas cada instante, es muy difícil elegir un momento en especial, en este caso una competencia. Martín pasó por muchísimas instancias, en todos los niveles, pero si tiene que quedarse con una, elige el Campeonato Argentino de Triatlón a nivel Internacional que se llevó a cabo en la localidad de La Paz, Entre Ríos. “Siempre me voy a acordar, tuve uno de los mejores tiempos. Lo considero inolvidable por el alto nivel de exigencia que demanda hacer tres disciplinas diferentes, nadar, correr y ciclismo. En la bici tuve unos de los mejores tiempos”, afirmó.

Cómo todo deportista y todo argentino, la esperanza de que todo esto por fin acabe, siempre esta presente. En el caso de Martín, tiene muchos proyectos por concretar, tanto a corto como a largo plazo. “Tengo la esperanza de que algún día esta pandemia termine, y que todo vuelva a la normalidad para poder concretar todas esas carreras pendientes, mientras tanto sigo entrenando para futuras carreras y poder dar lo mejor”, explicó.

En cuanto a su futuro, lo principal que siempre destacó fue mejorar su rendimiento, es por eso que hoy, en medio de una pandemia, aprovecha el tiempo y sigue entrenando para mejorar día a día. “Mis proyectos a futuro son mejorar al máximo mi rendimiento para entrar a un nivel profesional y competir en grandes carreras del país con muy buen nivel de corredores de distintas regiones”.

“Hace dos años me dedico solamente al ciclismo, que de hecho me va muy bien, pero sin poder realizar competencias por el tema del Covid-19. Estoy ansioso y a la espera de que vuelvan las carreras de ciclismo. También quiero agradecerle a mi entrenador Cristian Marcomini, que fue quien me acompañó a lo largo de mi vida en todo mi desarrollo deportivo”, finalizó Martín.