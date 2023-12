Más ayuda social, dólar oficial a $800 y suspensión de obra pública: los anuncios económicos del gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un paquete de anuncios que incluyen el «sinceramiento» del tipo de cambio con respecto al dólar oficial, que pasará a costar 800 pesos, la suspensión de las licitaciones de nueva obra pública estatal, la reducción de los subsidios a la energía y al transporte y el mantenimiento de los planes Potenciar Trabajo.

En un mensaje grabado difundido con algunas demoras ya que estaba previsto para las 17.30, Caputo reseñó que «el déficit fiscal supera 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en su activo y una emisión monetaria de mas de 20 puntos de producto que hizo que actualmente la inflación navegara al 300% anual y castigara a los argentinos todos los días».

Luego, el ministro leyó las medidas:

1) No se renovaran los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia.

2) Suspensión de la pauta oficial a los medios de comunicación. No hay plata para eso.

3) Se reducen los ministerios a nueve, las secretarías de 106 a 54. Se reducen más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y 34% de los cargos políticos totales del estado nacional.

4) Reducir al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias.

5) No se licita más obra pública nueva y se cancelan las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.

6) Reducir subsidios a la energía y transporte.

7) Mantener los planes Potenciar Trabajo y fortalecer las políticas sociales.

8) Sincerar el dolar oficial a $800.

9) Reemplazar el sistema SIRA por un sistema que no requiera de la aprobación de licencias. Adiós corrupción.

10) Se duplicará las AUH y habrá un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar, para no abandonar a los más necesitados en este difícil momento.