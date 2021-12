Más luces, menos ruidos: “Me duelen tanto los oídos que siento que me sangran”

“Hola, soy Jair, tengo 12 años, soy autista. Ella es mi hermana incondicional Aylin”, escribió Sabrina, la mamá de ambos niños, en su perfil de Instagram. Ilustró el comentario con la foto que acompaña esta nota y contó la historia del pequeño a modo de sintetizar en primera persona por qué no se debe usar pirotecnia de alto estruendo.

“Tengo hipersensibilidad auditiva, no puedo filtrar ciertos ruidos y escucho todo a la vez, la sobrecarga sensorial hace que algunos momentos y situaciones tenga que usar doble auriculares, o encerrarme y aislarme para no pasarla mal”, detalló

“Por suerte soy verbal y con ayuda de mis terapias (que hago desde muy chiquito) y con mi familia, pude empezar a expresar lo que siento. Y ante un gran estallido como los de pirotecnia, puedo decir que me duelen tanto que siento que me SANGRAN los oídos”, sintetizó Sabrina.

“Puedo buscar alternativas y tratar de pedir ayudar para sobrellevar esto pero tengo muchos amigos autistas como yo que aún no pueden hablar, ni decir lo que les pasa por el cuerpo cuando una bomba estalla”, agregó su mamá.

“Podríamos ponernos en su lugar??? Vos qué harías si sentirías que te explotan los oídos de dolor y no podés expresarlo con palabras???… saldrías corriendo?? Te golpearias?? Lastimarías por desesperación a quién tenés enfrente?? Te taparias con las manos los oídos y llorarías sin parar??”, se preguntó para concientizar.

También en redes (en este caso en la de la concejal María Eugenia García), se contó el caso de Franchesco, de 11 años, quien, a diferencia de Jair no puede verbalizar lo que le pasa cuando alguien tira un petardo.

“En estos días la estoy pasando muy mal. Muchas bombas, fuegos artificiales, y eso me asusta, me autolesiono y lastimo a mi familia. Porque no se cómo expresar ese miedo. Mírame a los ojos y ayúdame a concientizar el no uso de la pirotecnia”, describió la publicación.

“Este año quiero estar con mi familia para recibir a Papá Noel (nunca pudimos porque yo entro en crisis y mi familia está conmigo). Venimos de mucho tiempo estar encerrados para cuidarnos del Covid . Hoy aprovechemos a disfrutar en familia y seguir cuidándonos. Mis ojitos hablan. Y solo pido empatía. No solo por mi, sino por mis amiguitos, mascotas, medio ambiente”, finalizó.