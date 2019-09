Más seguridad: reunión entre vecinos y autoridades policiales para articular trabajos

La reunión mensual de seguridad que se realiza en la sede del comando radioeléctrico local tuvo este miércoles un condimento especial ya que se hicieron presentes referentes de más de ocho barrios de la ciudad como Las Acequias, Las Tardes, Punta Chacra, Tierra de Sueños 2 y 3, Cotos, Alto Residencial y del casco urbano.

De la misma participaron como autoridades policiales el inspector de zona subdirector Gustavo Godoy, el jefe de Comisaría 6 subcomisario Luciano Casterán, subjefe sub inspector Javier Fleita, sub jefe de Comando subcomisario Marina Cabrera, y sub inspector Roberto Pedernera.

Según expresaron las autoridades, se expusieron los hechos ocurridos en el pasado mes de agosto, tanto con resultados positivos como con resultados negativos al tiempo que también se propusieron ideas y opiniones “para coordinar y articular un trabajo en conjunto, en busca de resultados óptimos para la ciudadanía en general”.