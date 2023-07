Mateo: «José María Pedretti fue el candidato a concejal más votado de la ciudad»

«El candidato más votado por la ciudad fue José María Pedretti, cosechando 4.353 votos y colocando en segundo lugar a la lista oficialista del actual intendente Escalante, encabezada por Carlos Alustiza, quien obtuvo 3.942 votos», analizó el edil del bloque justicialista Mariano Mateo a pocos días de las Paso.

«El 70% de la población no votó por la lista de Escalante pero el oficialismo sigue publicando información falsa con la única intención de confundir. En los próximos días tendremos el escrutinio definitivo que demostrará quién dice la verdad», agregó.

“El oficialismo no conoce la realidad que viven los vecinos porque no escucha. La gente votó y le dijo a la gestión que este no es el camino. Más del 70% de la población le está pidiendo al Intendente que deje de hablar de Pedretti y que ponga primera porque la gestión está en punto muerto y con el freno de mano puesto. Así no es la manera de que Roldán pueda volver a crecer», finalizó.