Megadevaluación: industrias locales dejaron de vender a la espera de que el dólar encuentre techo La falta de precios de referencia complica a fabricantes, quienes tampoco reciben insumos de sus proveedores. Firmas químicas y metalúrgicas, las más complicadas.

La megadevaluación que tuvo lugar en los últimos días llevó este jueves a una situación crítica a muchas industrias con base en la ciudad. Con un dólar que no encuentra su techo, empresarios del sector decidieron dejar de entregar mercadería o hacerlo con ciertas condiciones como el pago anticipado: “No conviene vender”, definen.

El presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) Guillermo Moretti declaró a la prensa que la mayoría de los insumos industriales están dolarizados y que a eso hay que sumar la nafta y la energía eléctrica cuyos precios también están atados a la moneda estadounidense. El dirigente agregó que “muchas empresas de los sectores químico y metalúrgico, entre otros, ya han parado la venta porque no tienen valor de referencia”.

En esa situación se encuentra la local JMG. Su titular y también presidente de la Unión de Empresarios del Parque Industrial (Unempir), Román Guajardo, señaló en diálogo con El Roldanense: “Tenemos cortada la entrega pero no por una situación que nosotros propongamos sino porque eso nos proponen los proveedores. Nos entregan con remito abierto, es decir, sin poner un precio, o con pago anticipado. De esta manera, nosotros tenemos que salir a trasladarle esto a nuestros clientes para cubrir un poco la incidencia de este impacto de la corrida cambiaria”.

“La situación es preocupante porque nuestros clientes están haciendo lo mismo. Hoy el secreto está en tratar de salir a cobrar aquellas acreencias generadas para hacer frente a las obligaciones”, agregó el empresario y referente de la industria roldanense.

Guajardo no dudó en marcar a la situación general del país como “preocupante” y expresó: “Todos los días nos levantamos con sorpresas y al querer reponer la mercadería no cubrimos los costos. Estamos perdiendo rentabilidad. La cadena de pagos está complicada porque el deterioro en la economía se va trasladando a los comercios y eso hace que cueste cada vez más. No conviene vender”.

¿Cuánto tiempo más se pueden tener las ventas frenadas? En el sector no lo saben a ciencia cierta aunque sí tienen claro qué debe pasar para volver al mercado: “Estamos esperando que el dólar encuentre un escalón y ahí vamos a aumentar subidos a ese escalón, pero todavía no sabemos cuál es el techo. Esto es una cadena, nosotros no tenemos el precio de los proveedores, que resguardan la mercadería”.