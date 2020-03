Mercado Inmobiliario: qué pasa con la venta de inmuebles en Roldán

“A a pesar de la situación actual de país, si una persona quiere vender su propiedad en un plazo prudente de tiempo, la solución no pasa por la cantidad de inmobiliarias donde se ofrezca o en la cantidad de medios donde figure, sino por actualizar la misma a valores de mercado actual para ser competitivo y para esto debe asesorarse con su corredor inmobiliario de confianza”, resumió el corredor inmobiliario local (Mat.0621) David Flores, encargado de ventas de inmobiliaria Susana Ippoliti, en diálogo con El Roldanense.

¿Cuál es el panorama actual del mercado inmobiliario en Roldán?

Hoy nos encontramos con la mayoría de los precios de las propiedades sobrevaluados, ya sea porque hay una presunción de lo que debería valer la propiedad o bien porque muchos portales inmobiliarios funcionan como una fuente de desinformación.

Si prestamos atención, podemos ver que gran cantidad de propiedades tienen mucho tiempo ofreciéndose; algunas incluso ya superan uno o dos años de publicación, ofreciéndose al mismo valor en dólares.

Si bien la inflación es elevada, la relación dólar a pesos no puede perderse de vista, esto genera que al no estar actualizadas al valor de mercado actual sobre todo de costos de construcción, se produzca una sobrevaloración.

¿Qué factores considerás que generan sobrevaluación?

Los factores que influyen son varios, por un lado como ya dijimos anteriormente tenemos propiedades que no se encuentran actualizadas al valor de mercado actual y se las utiliza como comparables; por el otro nos encontramos que muchas veces al tasar un inmueble el propietario tiene en su mente un número de tasación de años anteriores en dólares y pretende mantenerlo.

También sucede a menudo que antes de consultar con un agente inmobiliario son mal asesorados por gente no capacitada que les da un valor referencial alto. “El famoso, me dijeron que puede valer tanto”

En consecuencia, al momento de poner a la venta su propiedad les cuesta entender que en la lógica de mercado actual su inmueble se encuentra sobrevaluado y su precio debe ser inferior.

¿Cuáles son las consecuencias de dicha sobrevaluación?

La contracara de la sobrevaluación de un inmueble es que el mismo no se puede vender, así nos pasa en Roldán donde tenemos inmuebles que vemos que están hace mucho tiempo a la venta y luego termina efectuándose la misma por un valor menor del que se pretendía inicialmente o bien no se vende. Es decir, que al comenzar en un valor fuera de mercado los posibles compradores ignoran la propiedad por su precio y se pierden tiempos valiosos ya sea para reinvertir o vender.

¿Se da mucho este fenómeno?

Aproximadamente, en un 65/70% de los casos el propietario comienza pretendiendo valores altos, que luego se van acomodando con el tiempo hasta cerrarse la venta en la mayoría de los casos dentro de los valores suministrados en un principio por el tasador.

¿Es la permuta una solución posible a este conflicto?

La permuta aparece como una solución posible, sin embargo el problema de la sobrevaluación persiste, dado que se intentan permutar propiedades a valores actualizados entregando inmuebles sin actualización en sus valuaciones.

Por esta razón es muy importante hablar de valores actuales semejantes, por que esa figura favorece la rotación del mercado.

¿Cuál pensás que es la solución?

Hay una serie de cuestiones que hemos comprobado a través de nuestra experiencia:

#Con valores actualizados y alineados a la lógica del mercado, las propiedades se venden y facilitan las negociaciones entre ambas partes.

#Los productos más consultados, son los terrenos con financiación o las propiedades que han actualizado sus valores (promedio de 2 visitas mensuales a la misma)

#La permuta es una excelente alternativa, cuando los valores de ambas propiedades se encuentran actualizados.