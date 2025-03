Monteverde y Rafael Bielsa juntos: un apoyo de peso a días de la constituyente

Faltan pocos días para llegar a la recta final de la campaña y definir quiénes serán los que reformen la constitución de la provincia. En ese marco, Rafael Bielsa sumó su apoyo a la lista que encabeza Juan Monteverde. “Me hace muy bien estar hoy acá donde todo está ocurriendo y donde la esperanza tiene el afán que tiene que tener», aseguró.

Es que el abogado constitucionalista y ex Ministro se reunió con Monteverde anoche en la ciudad de Rosario. En ese marco, el candidato a convencional constituyente explicó: «Es un orgullo para mí encabezar la lista que construimos con el movimiento que le ha dado los años más felices a la Argentina. Por eso, el desafío que tenemos es la reconstrucción de la fuerza para ganar las elecciones, primero; pero sobre todo para transformar la Argentina».

Mucho se ha discutido en las últimas semanas acerca del momento histórico en el que se dan las elecciones y el marco político en el que se pretende llevar adelante la convención constituyente. Para Monteverde “es un gran momento”. “Es discutir lo que hay que discutir, lo que nos trajo hasta acá. Hoy tenemos la oportunidad de elevar la vara de la discusión política. En Argentina hace mucho debatimos sobre las personas y nada sobre las ideas y las cosas», manifestó.

Por su parte, Rafael Bielsa aseveró que el gobierno nacional está dando una batalla cultural “para transformarnos en individualistas, egoístas y mezquinos. Este proceso de reforma constitucional es una oportunidad caída del cielo para denunciar todas estas cosas”. Y continuó: “Las constituciones se escriben y se hacen para ser cumplidas. Por eso, es fundamental considerar la seguridad colectiva como algo constitucionalizable».

La excusa del encuentro entre Monteverde y Bielsa fue un conversatorio acerca de qué es una reforma constitucional y para qué sirve. Según denunciaron desde el espacio, a poco menos de dos semanas para las elecciones “aún no hay ninguna instancia donde se le explique a la gente el alcance de la reforma”.

“Lo que nos preguntamos es cuán democrática puede ser una reforma de la constitución si la misma está oculta por el propio gobierno provincial. Si ellos cierran los espacios de discusión, nosotros los abriremos”, sentenció Monteverde.

Del encuentro también participaron el politólogo Adriano Peirone y la historiadora Julia Rosemberg. Estuvieron presentes miembros de la lista que encabeza Monteverde como Diego Giuliano, Lucila De Ponti, Pablo Corsalini, Martín Lucero, entre otros.

“Muchos asocian a la esperanza con esperar y con la ingenuidad. La esperanza es la pasión por lo que todavía no existe, es enamorarse de eso que no está construido pero que podemos llegar a hacer. Por eso los quiero invitar a que nos apasionemos con esa Argentina que no existe, con esa Santa Fe que aún no existe, pero que vamos a construir”, finalizó Monteverde.