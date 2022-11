Batalla contra los mosquitos: cuándo arranca la fumigación para prevenir el Dengue

Este lunes comenzará una campaña de fumigación que durará dos semanas e irá por todos los barrios de la ciudad. Estará acompañada por tareas de concientización a la población que desde la secretaría municipal de Medio Ambiente entienden como igual o más importante que la desinsectación, en la lucha contra el dengue. Brenda Zaldívar, titular del área, brindó detalles acerca de cómo se hará y qué efectividad tiene la fumigación.

“Vamos a hacer un cronograma de fumigaciones mínimas. Recorreremos todos los barrios de la ciudad para colaborar en el control de la población de mosquitos”, explicó la funcionaria. “Esta no es una cuestión de comodidad, sino de salud pública. Sabemos que hay otras especies de seres vivos que se pueden ver afectadas, y es por eso que no lo hacemos a cada rato”, explicó. A la vez, dijo que darán inicio a la campaña porque “escuchamos la demanda de la población”.

Según expuso la secretaria, la fumigación colabora en controlar un 30% de la población de mosquitos y tiene baja efectividad, por lo que se trabaja a la par en poner más recursos de concientización. “Vamos a formar promotores ambientales para que recorran el territorio, sobre todo las áreas céntricas, dado que justamente es ahí donde ha habido brotes en el pasado”, detalló. “Haremos folleterías que repartiremos en las escuelas, para que sean entregadas a los alumnos y ese material llegue a las casas”, amplió.

En paralelo, aseguró que más allá de que la fumigación no es lo ideal, se realizará para colaborar con los vecinos en conjunto con el descacharrado. “Ahora llegó una oleada de mosquitos y existe una situación económica que no ayuda, hay gente que no puede comprar repelentes o colocar mosquiteros en sus casas. Debemos solidarizarnos también con esa situación en la medida del presupuesto existente. Siempre hay que encontrar un punto de equilibrio entre todas las variantes”, aseguró.

“La fumigación mata a los mosquitos que están en vuelo, por eso se decide hacerla de 18 a 21, el horario en que están activos”, describió Zaldívar. También, señaló que, si bien el material utilizado tiene bajo nivel de toxicidad y está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, “es recomendable que los vecinos no pasen por al lado del equipo que está trabajando, ya que es solo un ratito en el que pasarán por su cuadra una sola vez”. En sintonía, afirmó que “se trata de dar una respuesta y tomar la responsabilidad de evitar que haya un brote de dengue en la ciudad”.