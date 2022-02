Movida solidaria para un carpintero de la ciudad que perdió todo por la pedrada

El pasado domingo en la ciudad se desató un temporal de diez minutos de furia en donde varias personas sufrieron muchas perdidas y entre estas personas se encuentra Omar, un carpintero de toda la vida que prácticamente perdió todo y sus amigos y familiares armaron una movida pata poder ayudarlo.

Omar Depascuale, es carpintero desde hace más de 40 años en el centro de barrio América y nunca pensó vivir lo que pasó durante la tarde de este domingo, cuando minutos después de las 17 hs se desató una tormenta de granizo y lluvias que dejó el techo de sus dos galpones ubicados en Mendoza al 900 totalmente demolidos.

Además de sufrir la rotura de los techos de su galpón, sus máquinas y la materia prima se mojaron por completo, y aún no se sabe cuáles funcionarán y cuáles no, como consecuencia, no sabe cuando podrá volver a ejercer su oficio que lo abraza desde toda la vida.

En primera instancia el experimentado carpintero solicitaba lonas para poder tapar sus herramientas de trabajo en caso que vuelva a llover pronto, pero parientes y amigos iniciaron una colecta para poder ayudar a reparar el techo por completo y lograr en el corto tiempo que el galpón de toda la vida esté en condiciones para que pueda regresar a trabajar.

Cómo ayudar

Ayuda x 1 https://mpago.la/2PuzRmQ

Ayuda x 2 https://mpago.la/24qvmZr

Ayuda x 3 https://mpago.la/2B8GncS

Ayuda x 4 https://mpago.la/2HH1xHr

Así quedó el taller de Omar: