Mundialito en Villa María: el balance del equipo roldanense que participó Los chicos de la categoría 2006 volvieron este jueves a casa. Algunos de ellos, fueron evaluados para irse a jugar un torneo internacional en Miami.

A veces, los resultados deportivos son lo de menos. Y el caso de los chicos roldanenses que se fueron a jugar el mundialito a Villa María, es uno de esos. Quedaron en el cuarto lugar entre seis equipos que confromaban el Grupo A y este jueves volvieron a casa, con la cabeza en alto por haber dejado todo en la cancha y haber participado de una experiencia muy productiva.

“El torneo fue de un exigencia bastante alta, en la cual los chicos no están acostumbrados a competir ya que la mayoría no juega por puntos y no saben manejar los tiempos cuidando resultados”, evaluó uno de los profes del equipo, Gustavo Damario.

Todos los integrantes del cuerpo técnico están muy conformes por que se superaron las expectativas y se formó un muy buen grupo. “La idea es volver el año que viene, con el grupo ya con la experiencia de cómo se manejan estos torneos”, proyectó el profe.

Tras un empate y dos derrotas, este miércoles finalizaron con una importantísima victoria: fue 4 a 2 frente al mejor equipo de Villa María que jugaba de local, demostrando que el amor propio nunca debe perderse.

“Los chicos quedaron super conformes y muy contentos con la experiencia, siempre apoyándose uno a otro dentro y fuera de la cancha, juegue quien juegue”, destacaron.

Incluso, la experiencia puede venir con yapa para algunos de ellos, ya que se estuvieron viendo a algunos integrantes del equipo para ser seleccionados para participar de un torneo internacional que se hace en Miami en octubre próximo.