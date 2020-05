Municipales insisten con la urgente convocatoria a paritarias

Comienza a cerrarse el mes de mayo y por parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe saben que el pago de sus haberes está comprometido no solamente por la crisis económica desata por la pandemia del Covid-19, sino que también desde el sector gremial indican que Omar Perotti hace oídos sordos a los pedidos de paritarias.

«Sin paritaria, sin diálogo social, la situación laboral está al borde del colapso y las autoridades municipales y provinciales deben asumir la responsabilidad por los conflictos inminentes», advirtió la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram), que reunirá por teleconferencia al plenario de Secretarios Generales para resolver las medidas a seguir.

Desde el gremio local, Sitram, su máximo referente Miguel Ángel Simonutti en diálogo con El Roldanense, explicó: ‘‘Todavía no hay nada de como llegará la coparticipación, tenemos entendido que estaría aumentando si se da lo que dijo el presidente, dado que se reactivaron varias industrias y comercios, pero hasta ahora no tenemos noticias’’ , y agregó: ‘‘El ingreso mayor que se espera es el fondo para la pandemia, pero hasta acá la provincia sólo repartió un 10 % del total, y no se sabe que pasará con el 90% restante’’.

‘‘La coparticipación que llega los 20 de cada mes, es decir el dinero de los impuestos nacionales, volvió al valor de marzo, mientras que el mes pasado fue de 300 mil pesos o menos’, sostuvó Simonutti y deslizó: ‘‘El deterioro del poder adquisitivo del salario que se encuentra congelado a valores de diciembre del 2019 se agudiza y es muy difícil seguir de esta manera’’.

Festram exige reunirse con los Intendentes y el Gobierno Provincial, para despejar la incertidumbre provocada por la falta de información en la transferencia de recursos a Municipios y Comunas, garantizar el pago de haberes y del Sueldo Anual Complementario, asegurar el pago del bono de $ 3000. para los trabajadores afectados a la pandemia, impedir las reducciones salariales y unificar los protocolos de salud, social y laboral.